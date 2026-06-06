Jovana Petrović (18), ćerka Dejana Petrovića, jutros oko 9 časova zatražila je medicinsku pomoć u bolnici u Užicu, nakon što je, kako se navodi, prethodne noći fizički napadnuta u jednom ugostiteljskom objektu.

Prema informacijama iz istrage, policija je sa Jovanom obavila razgovor, tokom kog je izjavila da ju je nepoznati muškarac udario pesnicom u predelu grkljana, nakon čega ju je vređao.

Kod povređene devojke konstatovana je kontuzija vrata.

Nadležni organi utvrđuju identitet napadača, a o celom slučaju obavešteno je i Osnovno javno tužilaštvo u Užicu, koje vodi dalju istragu.

Podsetimo, Jovana Petrović, ćerka poznatog srpskog trubača Dejana Petrovića, napadnuta je prethodne noći u Užicu u lokalu u kojem je boravila sa drugaricama.

Prema ranijim navodima, muškarac ju je udario pesnicom u predelu glave, nakon čega je na kratko ostala bez daha, uz jak bol i vrtoglavicu.

Nakon incidenta, vidno potresena i dezorijentisana, vratila se kući i obavestila roditelje o svemu što se dogodilo.

Kako se navodi, zdravstveno stanje joj se tokom noći pogoršalo, imala je otežano disanje, zbog čega su je roditelji u subotu ujutru odveli u bolnicu na pregled i snimanje.

Alo/Telegraf