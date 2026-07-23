Bivši rijaliti učesnik Dejan Dragojević ispričao je sa kakvim se problemima susreo svojevremeno, te tvrdi da su mu se razne loše stvari dešavale upravo zbog uticaja crne magije.

Ona tvrdi naime, da je povređivao sebe u sitaucijama koje su bile kritične i napete, a sve kako bi se vratio sebi, a je u jednom momentu bio i izveden iz rijalitija.

-Bio sam pod crnom magijom sve dok nisam prolio sopstvenu krv. Ne znam ni kako bih to objasnio, bio sam sluđeni pajac u rijalitiju, a onda sam se izudarao flašama po glavi da bih došao seb - priča Dejan.

Dalila bila kriva za sve

On tvrdi da je Dalila Dragojević, njegova bivša supruga zapravo kriva što mu je bilo loše s vremena na vreme.

-Kada se sve dešavalo sa Dalilom u rijalitiju, nisam bio sav svoj. Taman se saberem, vidim je kako priča sa Filipom i i onda krene ponovo da me napada.Tada sam pukao, došao do stola i izudarao se. Bilo je mnogo krvi, a nakon toga su me izveli i proveo sam tri dana van televizije. Provokacije koje sam doživljavao bile su namerne, ali sam kasnije sve počeo da ignorišem- rekao je Dejan.

Alo/Svet

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