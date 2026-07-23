Pevač Sloba Vasić i njegova supruga Jelena venčali su se 2021. godine, a kako sada prenose mediji, njihov brak je na klimavim nogama, nakon što je pevač sve više pravio probleme supruzi.

Nedavno je Sloba Vasić imao problema sa anskioznošću, zbog čega je završio najpre u Urgentnom centru, a potom i proveo nekoliko dana u psihijatrijskoj ustanovi "Laza Lazarević", kada mu je supruga bila podrška, a i pored teškog perioda netrpeljivost je i dalje tu.

- Često se svađaju, postoje trzavice. Posle one situacije zbog koje je završio u Lazi, sve je postalo napetije. Jelena ga je molila da se promeni, ali sa Slobom to teže ide - otkriva izvor.

Zbog toga su odlučili da se rastanu, ali Sloba dolazi u stan, kako bi vreme provodi sa ćerkom.

- Razvod je u opticaju, jer Jelena ne želi da toleriše njegovo ponašanje. Da li u međuvremenu stišaju strasti, pa pokušaju još jednom da sebi daju šansu pitanje je - objasnio je izvor za medije.

Sloba je, inače, istakao nedavno da je zahvalan Jeleni na svemu što je uradila za njega.

Alo/Blic

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