Jovana Petrović, ćerka poznatog trubača Dejana Petrovića, objavila je snimak sa pogledom na crnogorsko primorje i pokazala da je nakon turbulentnog perioda otputovala iz Srbije na odmor.

Mlada devojka nedeljama je u centru pažnje javnosti nakon što je, prema navodima, na nju fizički nasrnuo brat MMA borca Marka Bojkovića.

Posle incidenta oglašavala se na društvenim mrežama, gde su pratioci mogli da vide da zbog povreda nosi medicinsku kragnu. Ipak, najnovijom objavom iznenadila je mnoge.

Naime, Jovana je prisustvovala jednoj privatnoj proslavi, a već danas je na svom Instagram profilu objavila snimak iz Crne Gore.

Nakon nemilih događaja koji su je zadesili, odlučila je da nakratko napusti Srbiju i vreme provede na crnogorskom primorju.

Na snimku koji je objavila vidi se prelep pogled na more i obalu, a mnogi su zaključili da joj odmor i promena okruženja prijaju nakon svega što je prošla.

"Uplašena je i pod velikim stresom"

Podsetimo, Dejan Petrović oglasio se neposredno nakon izlaska iz policije, gde je njegova ćerka dala izjavu povodom incidenta.

-Uplašena je i pod velikim stresom. Ceo dan proveli smo na pregledima, a zatim smo otišli i u policiju, gde je dala izjavu. Boli je vrat, odnosno deo oko grkljana, gde je zadobila udarac, ali verujem da će biti dobro - konstatovao je za Informer.