Supruga fudbalera Siniše Mihajlovića, Arijana Mihajlović zagazila je u šestu deceniju, ali po njenom izgledu mnogi to nikada ne bi pomislili.

Ona je naime, sada pozirala u kupaćem kostimu, a na društvenim mrežama mahom joj hvale vitku liniju.

Oko kilograma se ne opterećuje

Arijana je pozirala u opuštenom izdanju koje je malo toga ostavilo mašti. Atraktivna brineta istakla je obline, a njeno razgolićeno izdanje nije prošlo nezapaženo.

Kao rođena Italijanka, Arijana se vodi životnom filozofijom koja ne priznaje striktna ograničenja: dakle, voli da jede, da se ne opterećuje kilogramima i na njoj to po mišljenju mnogih dobro stoji.

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