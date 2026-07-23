Međutim, voditi državu nije isto što i voditi loptu, u pitanju su dve potpuno različite stvari. Vođenje države zahteva, između ostalog, i veliku odgovornost.

O kakvoj se odgovornosi blokaderskog kandidata radi možda najbolje odslikava slučaj restorana Bodiroge, čiji je račun u blokadi već dva dana.

Ako nameravaju da vode Srbiju u bankrot onda on i jeste dobar izbor, jer je svojim nedomaćinskim poslovanjem uspeo da blokira i sopstveni restoran i ta blokada traje.

Tako bi bilo i sa državom, samo što bi posledice bile mnogo tragičnije nego kada je u pitanju njegov restoran. Čovek koji ne zna da sačuva svoje pare neće znati da sačuva ni državne pare.

Čovek koji ne zna da vodi restoran sigurno neće znati da vodi ni državu. To je sumorna i surova realnost koju blokaderi ne žele da prihvate, a to je da njihovi kadrovi nisu sposobni da vode državu.