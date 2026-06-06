Američki predsednik Donald Tramp ponovo je izazvao buru na društvenim mrežama nakon što je na svojoj platformi Truth Social objavio nesvakidašnji video generisan veštačkom inteligencijom, u kojem se pojavljuje u nizu neobičnih scena širom sveta.

Na snimku se mogu videti kadrovi u kojima Tramp skače padobranom, jaše lava, a zatim se pojavljuje na kamili usred pustinje, dok u pozadini odjekuje pesma sa refrenom:

„Tramp, Tramp, Tramp, Tramp, gde god da krenem, svi vole Donalda Trampa.“

Posebnu pažnju privukao je deo videa u kojem se Tramp pojavljuje na Bliskom istoku, dok tekst pesme poručuje da ga „na Bliskom istoku obožavaju“.

Primirje bez trajnog rešenja

Takva poruka izazvala je brojne reakcije s obzirom na to da je situacija na Bliskom istoku i dalje veoma napeta. Iako je trenutno na snazi primirje, pregovori o trajnom sporazumu sa Iranom ne donose konkretne rezultate, pa mnogi smatraju da je scena sa kamilom i poruka iz pesme u najmanju ruku neobična.

Ispod objave ubrzo su počeli da se nižu komentari.

- Danas je 6. jun, a ja još čekam da cene goriva „padnu kao kamen“ - napisao je jedan korisnik, podsećajući na Trampova ranija obećanja.

Drugi su bili još oštriji.

- Ovog puta si pogodio pravo u metu. Odrastao čovek, a ponaša se kao lik iz stripa. Ova nezrelost je bolesna. Jedini lik iz stripa koji tebi pristaje jeste klovn Bozo - napisao je jedan korisnik.

Trampove objave i ranije su izazivale burne reakcije, ali mnogi smatraju da je ovo jedan od najbizarnijih AI snimaka koje je do sada podelio sa svojim pratiocima.