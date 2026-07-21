Pobednica Elite 9, Stanija Dobrojević imala je teško detinjstvo, odrastala je sa majkom i bratom bez oca koji je ubijen u Hrvatskoj, te joj je to i dalje osetljiva tema.

Ona često ističe da joj je velika podrška tokom života bila mama Slavica koja je brinula o njoj i njenom bratu Saniju koji je danas uspešan veterinar.

Njen otac je stradao, a nedavno se pojavila njegova fotografija na društvenim mrežama, te mnogi pišu da je bio tata za primer.

Njen otac, Dragan Dobrojević, bio je veoma uspešan ekonomista i uticajan politički radnik.

Imala je 10 godina kada je stradao

Stanija Dobrojević je imala samo deset godina kada je ostala bez oca, a često je isticala da joj je tokom odrastanja falila očinska figura.

Na društvenim mrežama se pojavila fotografija Dragana Dobrojevića na kojoj se vidi da su bili srećna porodica.

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