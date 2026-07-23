Nekadašnja supruga folk pevača Slobe Radanovića, Kija Kockar, iznenadila je javnost najnovijom objavom na društvenim mrežama.

Ona je objavila poruku o kojoj se priča, a mnogi se pitaju kome li je uputila istu, budući da je poželela da dotičnoj osobi sve nizbrzdo krene.

Kija je istakla deo iz pesme u kojoj se pronašla: "Ne želim ti dobro, nadam se da će sve da ti krene po zlu, i, dušo, vidimo se u paklu".

O još jednoj njenoj objavi se i te kako priča ovih dana. "Ako ti je danas loš dan, seti se da barem nemaš dete sa svojim bivšim", pisalo je u poruci, koju je Kija ispratila uz emotikone koji se smeju.

Oglašavao se advokat pevača

Podsetimo, Slobin advokat upozorio je Kiju da više javno ne pominje bivšeg muža.

- Slobodan Radanović ne želi zlo nikome na ovom svetu, pa ni Kiji Kockar. Ovim putem, kao advokat Slobodana Radanovića, apelujem na Kiju Kockar da ubuduće javno ne spominje Slobodana Radanovića, u suprotnom pokrenućemo zakonom propisane sudske postupke - navodi advokat Nikola Premović.

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