Dok Srbija raste, Hrvatska se davi!
U Zagrebu panika zbog ekonomskog kraha
Jutarnji list konstatuje da istovremeno rastu zaduženost Hrvatske i manjak u javnim finansijama.
Plate Hrvata nominalno rastu, ali najveći deo tog povećanja pojede rast cena, navodi list
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Još 300 miliona za penzionere!
Vlada usvojila uredbu o besplatnim vaučerima za odmor u Srbiji
Ovo je još jedan vid podrške i pomoći našim najstarijim sugrađanima, rekao je ministar finansija Siniša Mali
Novcem od stranih donacija smanjio želudac
URNEBESNO I kraljevački Romeo na blokaderskoj listi
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Uticajni ljudi guraju SAD u rat s Rusijom
Američki novinar Taker Karlson
Reč je o maloj, ali izuzetno motivisanoj grupi čiji su stavovi mračni i zlonamerni
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Srpkinju ubio dečko, pronađena u kolima
Majka dvoje dece stradala u Dalasu (SAD)
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Aleksandra Prijović
Teško mi je bez dece
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