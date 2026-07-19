Mobilna ambulanta Ministarstva zdravlja boravila je danas na teritoriji opštine Kuršumlija, gde su u saradnji sa zaposlenima iz Doma zdravlja (DZ) Kuršumlija organizovani pregledi meštana na dve lokacije u kojima nema ambulanti.

Radi se, inače, o veoma razuđenoj opstini sa blizu 19.000 stanovnika, ali koja obuhvata oko 1.000 kvadratnih kilometara i gde je zdravstvena zaštita na tako širokom pojasu organizovana u sedam ambulanti, tako da je dolazak mobilne ambulante u Mačkovac i Spance izuzetno prihvaćen, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja.

Pregledano je ukupno 44 meštana sa ovih teritorija i nakon kompletne dijagnostike, koja je obuhvatala internistički pregled, EKG, UZ abdomena i štitne žlezde i glikemiju, troje žitelja Kuršumlije je upućeno na dalju dijagnostiku.

Mobilna ambulanta Ministarstva zdravlja i narednih dana nastavlja svoj rad širom Srbije.