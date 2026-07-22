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Rumunski zvaničnik Nikušor Dan izjavio je da je brod pogođen kod obale njegove zemlje, povezujući taj incident sa ruskim ratom protiv Ukrajine. Naveo je da su rumunske spasilačke službe evakuisale posadu.

Ministarstvo spoljnih poslova Indije pozvalo je na razgovor visokog ruskog diplomatu i izrazilo „ozbiljnu zabrinutost” nakon što su četiri državljanina Indije poginula u raketnom napadu na teretni brod u Crnom moru, koji je napuštao ukrajinsku luku. Kremlj je saopštio da je u kontaktu sa partnerima u Indiji.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da Vladimir Putin nema u planu sastanak sa novim britanskim premijerom, prenosi ruska državna novinska agencija TASS. Naveo je da je Kremlj registrovao njegove prve izjave, kojima je pružio podršku Kijevu.

Troje kineskih državljana povređeno je u napadu ukrajinskog drona na Moskvu, javljaju kineski državni mediji. Navodi se da se dvoje ljudi nalazi na lečenju u lokalnoj bolnici u stabilnom stanju, dok je treća osoba zatražila otpust radi lečenja u Kini.

Ruske trupe zauzele su selo Volohivske u severoistočnoj ukrajinskoj oblasti Harkov, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

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Rusko MO: Rusija pogodila dva teretna broda na putu ka Odesi i Černomorsku

Ruske oružane snage su napale dva teretna broda koji su dostavljali zalihe za ukrajinske oružane snage u luke Odesa i Čornomorsk, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. "Pogođena su još dva broda za prevoz suvog tereta, koji su dostavljali teret za ukrajinske oružane snage u luke Odesa i Čornomorsk", navodi se u saopštenju. Ministarstvo je pojasnilo da je napad izveden upotrebom bespilotnih letelica. Ruske oružane snage nastavljaju da ciljaju ukrajinsku lučku infrastrukturu i morske brodove raspoređene u ime ukrajinskih snaga. (Izvestija)

Zelenski razgovarao s Vitakerom o isporuci raketa "patriot"

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je u Kijevu razgovarao s američkim ambasadorom pri NATO-u Metjuom Vitakerom, čija je tema pre svega bila isporuka naprednih vođenih raketa-presretača "patriot" preko inicijative Liste prioritetnih potreba Ukrajine (PURL).

"Imali smo dobar razgovor, pre svega o tome kako zaštititi ukrajinsko nebo većim isporukama presretača 'patriot' preko PURL-a. Ovo je sada ključni prioritet, jer se masovni ruski napadi nastavljaju nesmanjenom brzinom. Takođe smo razgovarali o bilateralnom partnerstvu SAD i Ukrajine u oblasti odbrane, nadogradnji odluke predsednika (Donalda) Trampa u Ankari da licencira Ukrajini proizvodnju 'patriota', i Sporazumu o dronovima, na kojem naši timovi sada rade", rekao je Zelenski u objavi na platformi Iks.

(Tanjug)

Rubio potvrdio: Razgovaraću sutra s Lavrovom

Američki državni sekretar Marko Rubio potvrdio je da će razgovarati sutra sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom.

"Razgovaraćemo ponovo sutra. Juče sam ukratko video ministra Lavrova, ali nismo razgovarali. Video sam ga večeras kada je stigao na večeru dobrodošlice“, rekao je Rubio na marginama ministarskih događaja samita ASEAN-a na Filipinima.

Izrazio je verenje da Sjedinjene Države i Rusija, kao najveće svetske nuklearne sile, moraju održavati dijalog i komunicirati jedna sa drugom. Nedostatak kontakta, po njegovom mišljenju, bio bi potpuno nepromišljen.

"Čak i na vrhuncu Hladnog rata, tokom njegovih najnapetijih trenutaka, Sjedinjene Države i Sovjetski Savez su održavali kontakt, barem na vojnom i diplomatskom nivou. U mnogim aspektima, upravo je to pomoglo da se spreči katastrofa", dodao je državni sekretar.

Najavio je da će tokom razgovora sa ruskim kolegom biti reči o rešavanju krize u Ukrajini, u čemu Vašington namerava da igra konstruktivnu ulogu u okončanju sukoba.

(Izvestija)

Rusija spremna na pregovore nakon što zauzme Donjecku oblast

Ruske vlasti su spremne da se vrate pregovorima sa Ukrajinom nakon zauzimanja cele teritorije Donjecke oblasti, što se nadaju da će postići do kraja 2026. godine, prenosi Blumberg.

"Rusija je spremna da se vrati pregovorima tek nakon što Putin postigne cilj zauzimanja Donjecka, prema rečima dve osobe bliske Kremlju. Rusko Ministarstvo odbrane je uverilo predsednika da može uspostaviti potpunu kontrolu nad tim područjem do kraja godine, rekla je jedna osoba."

Međutim, Blumberg, pozivajući se na izvore bliske ruskom Ministarstvu odbrane, piše da mnogi predstavnici ruske vojske smatraju planove nerealnim i uvereni su da će preuzimanje kontrole nad Donjeckom oblašću biti moguće tek 2027. godine.

Nastavljaju se promene u vrhu ukrajinske vojske

Novi načelnik Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine biće general-major Igor Skibjuk, saopštio je šef kijevskog režima Vladimir Zelenski.

On je poručio da će dosadašnji načelnik Generalštaba Andrej Gnatov, kao i bivši glavnokomandujući Aleksandar Sirski, ostati u vojsci i dobiti nove dužnosti.

Zelenski se osvrnuo i na pitanje mobilizacije, ističući da ona ostaje jedan od ključnih prioriteta.

„Prioritet za stvarnu sposobnost Oružanih snaga Ukrajine da izvršavaju odbrambene zadatke jeste praktičan i efikasan proces mobilizacije“, naveo je Zelenski.

Jedna osoba poginula, 10 povređeno u napadu dronom na Krasnodarski kraj

Jedna osoba je poginula, a 10 je povređeno u napadu dronovima tokom noći na Krasnodarski kraj, saopštio je danas guverner regiona Venijamin Kondratjev.

Kako je Kondratjev naveo na svom kanalu na mreži Max, u Armaviru su ostaci drona pali na prostorije jedne kompanije, pri čemu je poginuo jedan zaposleni, preneo je Interfaks.

U napadu na skladišni kompleks u Krasnodaru povređeno je 10 ljudi.

Troje se nalazi u teškom stanju, jedna osoba je zadobila povrede srednje težine i svi su hospitalizovani u gradskim zdravstvenim ustanovama. Preostalih šestoro povređenih dobilo je ambulantnu pomoć.

Povlačenje: Ukrajinci su napustili svoje položaje

Ukrajinske snage povukle su se sa severne periferije Male Slobodke u Sumskoj oblasti, rekli su za Sputnjik izvori iz ruskih bezbednosnih struktura.

"Jedinice 104. Posebne brigade teritorijalne odbrane Oružanih snaga Ukrajine napustile su svoje položaje i povukle se dublje na ukrajinsku teritoriju", naveo je sagovornik agencije.

Udari na Odesu i Kovaljevku - Moskva tvrdi da je pogodila ključne vojne ciljeve

Ruske snage pogodile su dva plovila ukrajinskih oružanih snaga, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

"Udarima visokopreciznog oružja vazdušnog baziranja i udarnih bespilotnih letelica pogođena su dva morska plovila tokom plovidbe, kao i objekti lučke infrastrukture u luci Odesa koji su korišćeni za istovar i skladištenje vojnih tereta, kao i rezervoare sa gorivom i mazivom namenjenim za snabdevanje Oružanih snaga Ukrajine", navodi se u saopštenju.

Ukrajinci nastavljaju seriju napada

Ukrajina je napala skladišta kompanije „Wildberries” u Krasnodaru i Nevinomisku (Stavropoljski kraj).

Sama ruska kompanija je to saopštila.

Prethodno su slična skladišta bila napadnuta u Moskovskoj i Tambovskoj oblasti.

Ruski agent osuđen na 15 godina zatvora zbog izrade bombi za napade u Zaporožju

Agent ruske vojne obaveštajne službe (GRU) koji je pripremao improvizovane eksplozivne naprave za terorističke napade u Zaporožju osuđen je na 15 godina zatvora uz konfiskaciju imovine, saopštila je danas Služba bezbednosti Ukrajine (SBU). Kako je preneo Ukrinform, pozivajući se na SBU, agent je uhapšen u martu 2025. godine. Istraga je pokazala da su ruski obaveštajci vrbovali lokalnog narkomana nakon što je na Telegram kanalima tražio način za brzu zaradu.

Prema navodima SBU, po instrukcijama svojih nalogodavaca nabavljao je hemijske komponente, građevinski materijal i drugu opremu potrebnu za izradu improvizovanih eksplozivnih naprava, koje je dodatno ojačavao metalnim navrtkama. Njegov zadatak je bio da gotove eksplozivne naprave sakrije na unapred određenim lokacijama u Zaporožju i okolini, a zatim da koordinate prosledi svom kontaktu u Rusiji.

Zelenski: Danas formalizovano imenovanje Drapatija za komandanta Oružanih snaga

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je sinoć da će njegova odluka da Mihailo Drapatij postane novi vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine, a da se te funkcije bude smenjen Oleksandar Sirski, biti formalizovana danas.

"Zajedno sa Mihailom, Jevgenijem Hmarom i Pavlom Palisom, utvrdili smo kako treba rekonfigurisati Generalštab Oružanih snaga Ukrajine. Činjenica je da je Oleksandar Sirski postigao rezultate za Ukrajinu u odbrani Kijeva, Harkovskoj ofanzivi i Kurskoj operaciji. Prešli smo dug put, odbrana Ukrajine se nastavlja i svaki ratnik mora biti tretiran dostojanstveno", rekao je Zelenski u objavi na platformi X.

Najmanje dve osobe poginule, sedam povređeno u ruskom napadu na Donjeck

Najmanje dve osobe su poginule, a sedam je povređeno danas u ruskom napadu na Donjeck, saopštio je šef Donjecke vojne oblasne uprave Vadim Filaškin.

On je objavio na Telegramu da su u napadu oštećene kuće i automobili, preneo je Ukrinform. Filaškin je optužio ruske snage da namerno gađaju civile.

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