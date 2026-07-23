Influenser Lazar Amidžić Kengur došao je u žižu javnosti zbog sukoba na ulici sa drugim influenserom, a pre tri godine sve oči bile su uprte u njega zbog Noge, koja je tragično nastradala.

Naime, nakon što je otkriveno zastrašujuće ubistvo transrodne devojke Noe Milivojev, Kengur je bio u centru pažnje zbog lajva na TikToku koji je snimao sa njom, ali i optužbi njene cimerke da je napastvovao Nou, o čemu se naširoko raspredalo i na mrežama.

Noa je nestala 17. jula 2023. godine, a ostaci njenog tela pronađeni su 6. jula u kupatilu stana Ognjena Dabetića, kome se i dalje sudi za njeno ubistvo.

Ona je bila aktivna na TikToku, a jedno vreme se pojavljivala na profilu Lazara Amidžića poznatijeg kao Kengur, koji je ranije osuđivan. U vreme kada su snimali zajedno odsluživao je kaznu kućnog zatvora, što šira javnost u datom momentu nije znala.

U periodu nakon ubistva Noe isplivao je snimak u kom Kengur transrodnu devojku tokom uključenja uživo na TikToku nagovara na intimni čin.

Vikao je na nju tokom poziva

U videu se videlo da je Noa na video pozivu sa nekim, dok Kengur viče na nju.

Njena drugarica podelila je snimak iz lajva uz poruku: "Mnogo mi je žao što nisam mogla da ti pomognem to veče", ali je snimak nešto potom obrisala.

Noina cimerka Ana Marija Pavlović, takođe transrodna devojka, posle ubistva je u tužilaštvu ispričala kakav je bio odnos Noe i Lazara, ali i iznela tvrdnje da je Kengur silovao Nou.

- Ja Ognjena ne poznajem lično, znam ga iz Noine priče. Ispričala mi je da su se upoznali preko aplikacije Grajnder koja služi za uponavanje i da su bili u vezi oko sedam meseci. Nou poznajem dugo. Upoznale smo se preko TikToka i Instagrama. Družile smo se i jedno vreme živele zajedno. Meni je Noa Ognjena uvek hvalila, nikad nije nešto loše rekla za njega, osim jednom prilikom kada je Ognjen saznao za lajv na TikToku Noe i Kengura, o kom bruji cela Srbija. Na tom snimku Kengur maltretira Nou, snimak je u vezi sa seksualnim odnosom - ispričala je Ana Marija.

Istakla je da se ne seća kada joj je Noa to ispričala i da je jedno jutro došla kod nje i rekla da je zažalila što je otišla kod Kengura. Navela je da je nakon toga Noa otišla kod Dabetića, koji ju je maltretirao.

- Nije mi rekla zbog čega se to dogodilo. Moja pretpostavka je da je on reagovao zbog tog lajva sa Kengurom i da je smatrao da ga je time obrukala. Mislim da mi je to rekla dok smo bile u stanu. Tada sam živela na Vračaru. Sećam se da je oko 22 sata otišla kod Ognjena, a ja sam izašla u grad oko 23 sata. To što mi je ispričala da ju je Ognjen se***alno maltretirao se desilo par dana pre 17. juna. Možda dva ili tri dana pre. Znam da su njih dvoje imali zabranu prilaska jedno drugom, čak sam videla neki papir u vezi sa tim, znam da je reagovala policija - istakla je potom.

Navela je da joj Noa nije detaljno ispričala na koji način ju je Dabetić mučio, ali je istakla da je rekla da ju je "krvnički maltretirao i iživljavao se". Takođe je rekla da je više puta silovana.

- Nisam videla da je imala povrede, ali tada je došla nadrogirana. Ja Nou znam kao normalnu osobu, ne znam da li je pre veze s Ognjenom konzumirala narkotike, ali ne verujem da jeste. Mislim da je sa tim počela kada je ušla u vezu sa njim. Osim što ju je Ognjen silovao, to joj se desilo i sa Kengurom i još dva strejt muškarca, što je bilo pet ili šest dana pre njenog nestanka. Meni Noa nikada nije pričala da se bavi prostitucijom, ne želim da nagađam. Iz njene priče nisam znala ni da je Ognjen invalid, to sam videla na vestima - istakla je Ana Marija.

Njega je spomenula i policijska službenica Ana Gatarić, koja je svedok u postupku protiv Ognjena Dabetića za ubistvo Noe. Ana je u tužilaštvu ispričala kako je izgledala potraga za Noom, kao i da je Kengur bio jedna od osoba koje je policija proveravala.

- Odeljenje za potrage je iz Novog Sada primilo depešu, mislim da je to bilo 27. juna 2023. godine, u vezi sa prijavom nestanka Noe Milivojev. Nestanak je prijavljen u 19. juna u Novom Sadu, a postojao je podatak da je Noa Milivojev, prema podacima koje je dao njen otac, nestala 17. oktobra, odnosno da je tada ostvaren poslednji kontakt sa njom. U depeši je traženo da se preduzmu mere za pronalaženje i takođe je traženo da se provere lica Ognjen Dabetić i Lazar Amidžić.

Nije bio na prijavljenoj adresi

Za Amidžića je utvrđeno da nije na prijavljenoj adresi, kao i da u kritičnom periodu nakon nestanka nije mogao da bude u kontaktu sa Noom. Dodala je da nije sigurna da li je o njemu bilo navedeno da je bio u pritvoru zbog vršenja krivičnog dela u unutrašnjosti.

- Tom licu je stavljao ruku na stražnjicu. Ja sam te klipove pogledala, ne bih znala kako sa sigurnošću da ih opišem, ali ponavljam da nam Amidžić u tom trenutku nije bio relevantan jer u vreme Noinog nestanka nije mogao da bude u kontaktu sa njom, jer je, koliko se sećam, bio na zadržavanju ili u pritvoru zbog izvršenog krivičnog dela - rekla je, prenosi "Telegraf".

Snimak tuče kruži na mrežama

Podsetimo, na društvenim mrežama pojavio se uznemirujući snimak tuče u kojoj su učestvovali poznati Instagram influenseri, Lazar Amidžić i Stefan Čolović.

Snimak brutalnog obračuna objavljen je na Instagram profilu pod nazivom "Princ od Banjice drugoveni", nakon čega je priča doslovno eksplodirala na internetu i izazvala burne reakcije javnosti i pratilaca.

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