Komanda ukrajinskih oružanih snaga nastavlja da povećava broj jedinica u Černigovskoj oblasti, rekli su bezbednosni zvaničnici za rusku agenciju RIA Novosti.

"Analiza objava ukrajinskih dobrovoljaca pokazala je da neprijatelj nastavlja da povećava broj borbenih grupa 143. odvojene mehanizovane brigade u Černigovskoj oblasti", rekao je izvor agencije.

Prošle nedelje, snage bezbednosti su objavile da ukrajinska vojska premešta dodatne jedinice 17. graničnog odreda tamo. Ove jedinice uključuju jurišne avione koji su učestvovali u borbama u Kurskoj oblasti, prenosi ruska agencija.

Zelenski upozorava: Rusija će blokirati koridore za žito

Sa druge strane, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je ruski lider Vladimir Putin priprema dodatnu mobilizaciju u Rusiji i širenje rata.

Zelenski je to rekao tokom zajedničkog obraćanja medijima sa irskim premijerom Majklom Martinom, koji boravi u poseti Kijevu, prenosi Ukrinform.

"Danas sam razgovarao sa Martinom o pretnjama, kao i o stvarnim izazovima koji postoje upravo sada, uoči jeseni, kada Putin priprema nove udare na Ukrajinu, kao i dodatnu mobilizaciju u Rusiji i širenje rata", naveo je on. Zelenski je napomenuo da su odluke o novom paketu sankcija Evropske unije protiv ruske agresije značajne.

"Zahvalan sam svakom lideru, svakoj zemlji u Evropi na ovoj podršci. Ovo je 21. paket sankcija. Danas me je Martin uverio da će raditi na 22. paketu sankcija. Sarađivaćemo sa drugim partnerima van Evropske unije kako bi i oni uključili nove sankcije EU u svoje pravne sisteme. Usklađivanje sankcija je od velikog značaja", rekao je predsednik Ukrajine.

Pored toga, Zelenski je naglasio da ruski napadi nisu prestali ni na jedan dan tokom više od četiri i po godine rata punih razmera, prenosi Ukrinform. On je istovremeno naveo da Rusi gađaju ukrajinske gradove i sela, prensi Tanjug.