Brzom i efikasnom akcijom obrenovačke policije danas je na teritoriji ove opštine sprečen nelegalan promet akciznih proizvoda, a zaplenjena je velika količina rezanog duvana namenjenog daljoj prodaji na crnom tržištu.

Postupajući po naredbi sudije za prethodni postupak Osnovnog suda u Obrenovcu, policijski službenici izvršili su pretres stana i pomoćnih prostorija čiji je vlasnik S. N. (61).

Tokom detaljnog pretresa objekta, policija je pronašla elektronsku vagu za precizno merenje, kao i oko 50 kilograma rezanog duvana. Duvan je bio sakriven u belim džakovima, a sumnja se da je bio pripremljen za ilegalnu prodaju.

S. N. je odmah sproveden u prostorije Policijske stanice Obrenovac, gde su pronađeni predmeti privremeno oduzeti uz izdatu potvrdu.

Dežurni javni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Obrenovcu, M. S., naložila je da se od osumnjičenog uzme službena beleška o obaveštenju od građana, nakon čega će protiv njega u redovnom postupku biti podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda iz člana 176 Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Ova akcija još jednom potvrđuje odlučnost policije u borbi protiv sive ekonomije i krijumčarenja akcizne robe, čime se štiti državni budžet i zakonito poslovanje.

Posebne pohvale za koordinaciju i uspešno sprovedenu akciju pripadaju rukovodstvu Policijske stanice Obrenovac, na čelu sa načelnikom Miroslavom Ljubičićem, pod čijim rukovođenjem ova stanica nastavlja da beleži rezultate u suzbijanju kriminalnih aktivnosti i očuvanju bezbednosti građana.