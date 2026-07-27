Putin je napomenuo da, uprkos spoljnim ograničenjima, zemlja stabilno drži pozicije u globalnoj tehnološkoj trci i da je ruski finansijski sistem trenutno stabilan.

On je naglasio da će Rusija delovati obazrivo, ali odlučno na bojnom polju i da će sigurno ostvariti svoje ciljeve.

Pritisak na Rusiju

Rusija prolazi kroz težak period u svojoj istoriji.

„Ovaj istorijski period nije lak. To je jasno ne samo poslanicima Državne dume i ruske vlade, vladinim zvaničnicima i regionalnim rukovodiocima. Svaki građanin Rusije to razume“, rekao je on.

Poslednje godine su postale presudni period u istoriji Otadžbine.

„Ovo je, bez ikakvog preterivanja, jedna od odlučujućih faza u istoriji Otadžbine, kada je sudbina našeg naroda u pitanju.“

„U borbi i žestokoj konkurenciji formiraju se obrisi novog svetskog poretka.“

Sada je „sudbina“ ruskog naroda u pitanju, „i to nije preterivanje, to je istina“.

Ruski narod je uvek odgovarao na agresivne spoljne pritiske i istorijska iskušenja jedinstvom: „Naš višenacionalni narod je odgovarao na istorijska iskušenja, na agresivne spoljne pritiske, unutrašnjim jedinstvom – to je uvek bio slučaj, i upravo se to dešava i danas.“

„Danas nastavljamo da branimo bezbednost i nezavisnost zemlje, istinu i pravdu“, rekao je Putin.

Rusija je sposobna da „da odlučan odbitak na bilo kakve neprijateljske korake“.

Antiruske sankcije

Rusija se suočila sa pritiskom pre i posle „ruskog proleća“ 2014. godine, a od 2022. godine Zapad postavlja „rekorde“ u pogledu sankcija: „Odavno se suočavamo sa nezakonitim ograničenjima, pokušajima obuzdavanja i pritiscima. I posle „ruskog proleća“ 2014. godine i pre toga.“

Ali od 2022. godine, Zapad ima svoju „rusofobnu mašineriju koja radi punom brzinom“, postavljajući svetske rekorde.

„Prema dva kriterijuma istovremeno: i broju takozvanih sankcija i njihovoj uzaludnosti, šteti koju te sankcije nanose pre svega njihovim sopstvenim autorima i inicijatorima, narodima pojedinih evropskih i drugih država“, rekao je Putin.

Rusija je postavila ciljeve da bude glavni igrač u globalnoj tehnološkoj trci i ostvaruje ih uprkos spoljnim ograničenjima: „Postavljamo ciljeve za tehnološko liderstvo i, koliko god čudno izgledalo, postižemo rezultate koji su nam potrebni, uprkos svim ovim spoljnim ograničenjima.“

Ostvarivanje ciljeva specijalne operacije

Putin je rekao da neprijatelji Rusije ne mogu vojno da pobede zemlju i okreću se terorističkim metodama.

„Međutim, niko nikada nije uspeo da slomi ruski narod. To se nikada nije dogodilo i nikada se neće dogoditi“, naglasio je.

Čitava Rusija – vlasti, narod i društvo – će sigurno ostvariti ciljeve specijalne vojne operacije i učiniće sve što je moguće da obezbedi pobedu:

„Ostvarićemo ciljeve koje smo sebi postavili i zajedno ćemo učiniti sve što je moguće za pobedu, za Rusiju“, rekao je predsednik Putin.

Rusija će delovati odgovorno, ali istrajno na bojnom polju i sigurno će postići svoje ciljeve.

„Otkriću vam tajnu – nadam se da se neko od naših kolega neće uvrediti. Tokom dodele nagrada, jedan od dobitnika mi je šapnuo: 'Pobedićemo, ali moramo da delujemo smelije.' Zaista želimo. Ali pitanje je, koliko smelije? Kao i sa ekonomijom, ovde postoje određeni rizici, koji bi mogli dovesti do gubitaka na bojnom polju. Zato ćemo delovati obazrivo i istrajno, radeći na ostvarivanju naših ciljeva. I mi ćemo ih ostvariti“, rekao je šef države.