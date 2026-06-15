U sredu bi pred Višim sudom u Beogradu trebalo da se održi pripremno ročište u postupku protiv Srđana P., koji se optužnicom tereti da je 15. septembra prošle godine u naselju Veliko Polje ubio Igora J. iz bezobzirne osvete i izazvao opasnost po imovinu paljenjem objekata.

Prema navodima tužilaštva, motiv zločina bio je imovinski spor, odnosno nesuglasice oko prodaje zemljišta. Postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni odlučio da se osveti porodici ubijenog jer otac žrtve nije želeo da mu proda plac na kojem se nalazila takozvana „magaza“.

Kako se navodi, incident je počeo oko 11.30 časova u Ulici Jovana Jovanovića Zmaja kod Obrenovca, kada je osumnjičeni ušao u verbalni sukob sa ocem i suprugom oštećenog. Nakon rasprave, benzinom je polio i zapalio „magazu“, koja je u potpunosti izgorela, kao i pomoćni objekat porodične kuće.

Pre nego što je napustio mesto događaja, Srđan P. je fizički napao Igora J., udarivši ga palicom u nogu.

Optužnicom koja je dostavljena Višem sudu u Beogradu na potvrđivanje, osumnjičenom se na teret stavljaju dva teška krivična dela — teško ubistvo i izazivanje opšte opasnosti.

Smrt nakon udara automobilom

Oko sat vremena kasnije, isti sukob dobio je tragičan epilog. Oko 12.40 časova u Ulici Jovana Miličevića, Srđan P. je, upravljajući automobilom marke „reno“, navodno namerno prešao u suprotnu traku i udario Igora J., koji se kretao biciklom.

Žrtva je zadobila teške povrede i preminula istog dana u 13.15 časova, uprkos naporima lekara.

Osumnjičeni je potom pobegao sa lica mesta, ali je uhapšen istog dana oko 17 časova kod Uba.

Snimak objavljen na mrežama

Istraga je obuhvatila i navode da je osumnjičeni snimao i objavio video na društvenim mrežama nakon događaja. Na snimku se, prema dostupnim informacijama, čuje kako govori o motivima i prikazuje automobil kojim je, kako tvrdi, udario žrtvu, dok u pozadini gori objekat.

Policija i tužilaštvo nastavljaju postupak u ovom slučaju, a optuženi se tereti za najteža krivična dela u vezi sa ubistvom i izazivanjem opšte opasnosti.