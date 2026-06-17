Suđenje Srđanu P. koji je optužen da je 15. septembra prošle godine, u naselju Veliko Polje kod Obrenovca, kolima namerno pregazio i ubio komšiju Igora J. koji je bio na biciklu, nakon što je prethodno zapalio kuću Igorovog oca kojeg je pre toga pretukao, počelo je danas pred Višim sudom u Beogradu.

- Danas je pred Višim sudom u Beogradu održano pripremno ročište za ubistvo iz bezobzirne osvete u postupku protiv okrivljenog Srđana P. - potvrdila je portparolka tog suda Ivona Čogurić.

Glavni pretres zakazan je za 22. septembar.

Podsetimo, Srđan P. je, nekoliko dana pre zločina, zapalio pomoćni objekat u dvorištu Igorovog oca, a potom je oko 12.30 ponovo došao do kuće Igorovog oca u Ulici Jovana Jovanovića Zmaja.

- Čim je ugledao Igorovog oca viknuo je da je došao da "poravna neke račune". Između Srđana i Igorovog oca je izbila svađa, a onda je Srđan počeo da udara Igorovog oca gde je stigao. Ponašao se kao pomahnitao... Igorov otac je ostao da leži na zemlji, a Igor je ponovo podmetnuo požar, ovaj put na drugoj kući koja se nalazi u istom dvorištu. Sve to se dešavalo oko 12.40 sati, a ženi koja je bila u kući koju je Srđan zapalio od stresa je pozlilo! Vatrogasci su stigli po pozivu komšija i oko 13 sati su uspeli da lokalizuju vatru - kaže izvor.

Drama se, međutim, tu nije završila! Dok je plamen gutao kuću u Velikom Polju, Srđan je seo u svoja kola i počeo da beži. Međutim, u jednom trenutku je ugledao komšiju Igora J. kako je biciklom krenuo prema svojoj kući nakon što su mu najverovatnije komšije javile šta mu se dešava sa ocem i kućom!

- Srđan je ugledao Igora na biciklu kako se približava, a onda je dodao gas i u punoj brzini udario u njega! Udarac je bio toliko silovit da je Igor odbačen desetak metara! Srđan je tada izašao iz automobila i mobilnim telefonom snimio komšiju koji je ležao na samrti u lokvi krvi na asfaltu, a zatim je taj snimak okačio na društvene mreže! Jezivo - ispričao je izvor iz istrage.

Na snimku koji je Srđan okačio na društvenim mrežama čuje se i njegov glas:

- Ljudi, ovako, sledeći put, neko uzme li ime moje porodice, zagazi li na moju porodicu. Je l' tako Ićo, reci? Tako je, umireš, polako, ali sigurno, ljubi te brat. Ovo je auto sa kojim sam ga spucao. Nije se nadao, a tamo mu gori kuća i ostalo, tako da će da uživa. Vidimo se ljudi dok ne dođe policija, pozdrav - navodi muškarac na snimku koji je navodno Srđan P. objavio na društvenoj mreži Instagram.

Osumnjičeni je posle toga nastavio bekstvo, a policija je ubrzo uspela da ga locira u selu kod Uba, tridesetak kilometara od mesta zločina.

Alo/Kurir

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