Mnogi vozači redovno peru spoljašnjost automobila i održavaju unutrašnjost, ali pojedini delovi vozila često ostaju zanemareni. Iako većina pažnju posvećuje volanu, menjaču i sedištima, istraživanja pokazuju da se najveći broj bakterija zapravo može nalaziti na sasvim drugom mestu.

Prema rezultatima jednog istraživanja, upravo je prtljažnik deo automobila u kojem se zadržava najviše mikroorganizama.

Prtljažnik prednjači po broju bakterija

Mikrobiolog dr Džonatan Koks sa Univerziteta Aston analizirao je prisustvo bakterija na različitim površinama u pet automobila.

Rezultati su pokazali da je u prtljažniku pronađeno čak 1.425 bakterija, što ga čini najzagađenijim delom vozila među analiziranim površinama.

Stručnjaci objašnjavaju da se u prtljažniku često prevoze kese sa namirnicama, sportska oprema, alat i drugi predmeti koji unose prljavštinu i vlagu, stvarajući pogodne uslove za zadržavanje mikroorganizama.

Koji delovi automobila slede na listi?

Nakon prtljažnika, najveći broj bakterija pronađen je na:

sedištu vozača – 649 bakterija ,

, ručici menjača – 407 ,

, zadnjim sedištima – 323 ,

, instrument tabli – 317.

Ovi rezultati pokazuju da se bakterije mogu zadržavati na gotovo svim površinama u unutrašnjosti automobila.

Volan nije najprljaviji

Iako ga svakodnevno dodirujemo, volan nije bio među najzagađenijim površinama.

Tokom istraživanja na njemu je pronađeno 146 bakterija, znatno manje nego u prtljažniku ili na sedištu vozača.

Jedan od razloga mogao bi biti to što vozači upravo volan češće brišu i dezinfikuju u odnosu na druge delove enterijera.

Kako održavati automobil higijenski čist?

Stručnjaci preporučuju redovno čišćenje unutrašnjosti vozila kako bi se smanjilo nakupljanje bakterija.

Posebnu pažnju trebalo bi posvetiti:

prtljažniku,

tepisima,

držačima za čaše,

prostoru između sedišta,

spojevima na presvlakama.

Takođe je važno redovno uklanjati ostatke hrane i otpatke, jer oni pogoduju razvoju mikroorganizama.

Ako u automobilu često prevozite namirnice, preporučuje se da ih pravilno odložite i po potrebi operete pre upotrebe, kako biste smanjili mogućnost unošenja nečistoća u domaćinstvo.

Redovno usisavanje, brisanje tvrdih površina i održavanje prtljažnika mogu doprineti čistijem, prijatnijem i higijenski bezbednijem enterijeru automobila.