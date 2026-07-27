Mnogi vozači redovno peru spoljašnjost automobila i održavaju unutrašnjost, ali pojedini delovi vozila često ostaju zanemareni. Iako većina pažnju posvećuje volanu, menjaču i sedištima, istraživanja pokazuju da se najveći broj bakterija zapravo može nalaziti na sasvim drugom mestu.
Prema rezultatima jednog istraživanja, upravo je prtljažnik deo automobila u kojem se zadržava najviše mikroorganizama.
Prtljažnik prednjači po broju bakterija
Mikrobiolog dr Džonatan Koks sa Univerziteta Aston analizirao je prisustvo bakterija na različitim površinama u pet automobila.
Rezultati su pokazali da je u prtljažniku pronađeno čak 1.425 bakterija, što ga čini najzagađenijim delom vozila među analiziranim površinama.
Stručnjaci objašnjavaju da se u prtljažniku često prevoze kese sa namirnicama, sportska oprema, alat i drugi predmeti koji unose prljavštinu i vlagu, stvarajući pogodne uslove za zadržavanje mikroorganizama.
Koji delovi automobila slede na listi?
Nakon prtljažnika, najveći broj bakterija pronađen je na:
- sedištu vozača – 649 bakterija,
- ručici menjača – 407,
- zadnjim sedištima – 323,
- instrument tabli – 317.
Ovi rezultati pokazuju da se bakterije mogu zadržavati na gotovo svim površinama u unutrašnjosti automobila.
Volan nije najprljaviji
Iako ga svakodnevno dodirujemo, volan nije bio među najzagađenijim površinama.
Tokom istraživanja na njemu je pronađeno 146 bakterija, znatno manje nego u prtljažniku ili na sedištu vozača.
Jedan od razloga mogao bi biti to što vozači upravo volan češće brišu i dezinfikuju u odnosu na druge delove enterijera.
Kako održavati automobil higijenski čist?
Stručnjaci preporučuju redovno čišćenje unutrašnjosti vozila kako bi se smanjilo nakupljanje bakterija.
Posebnu pažnju trebalo bi posvetiti:
- prtljažniku,
- tepisima,
- držačima za čaše,
- prostoru između sedišta,
- spojevima na presvlakama.
Takođe je važno redovno uklanjati ostatke hrane i otpatke, jer oni pogoduju razvoju mikroorganizama.
Ako u automobilu često prevozite namirnice, preporučuje se da ih pravilno odložite i po potrebi operete pre upotrebe, kako biste smanjili mogućnost unošenja nečistoća u domaćinstvo.
Redovno usisavanje, brisanje tvrdih površina i održavanje prtljažnika mogu doprineti čistijem, prijatnijem i higijenski bezbednijem enterijeru automobila.
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