Predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić, tokom današnje sednice Skupštine Srbije, na kojoj poslanici raspravljaju o predlogu za glasanje o nepoverenju Vladi, pustio je sa telefona zvuk u sali, kako se zaista čuje zvučni top.

"Ovo je zvučni top. U Srbiji nikada nije upotrebljen", rekao je.

"Uvezen potpuno legalno, bez ikakvih problema. Ima nekoliko funkcija za koje se koristi, a jedna od tih jeste slanje poruka na daljinu, odnosno obaveštavanja na granici prilikom elementarnih nepogoda. A jedna od funkcija jeste da može da se koristi prilikom nereda", naveo je Dačić.



