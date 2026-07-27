Selo Gornjane kod Bora zavijeno je u crno nakon stravične porodične tragedije u kojoj je Vladimir S. (29) ubio svoju nevenčanu suprugu Maju P. (31), a potom izvršio samoubistvo vešanjem.

Meštani ovog mirnog sela i dalje su u šoku, a kako kažu, problemi između Vladimira i Maje navodno su počeli nekoliko dana pre krvavog zločina.

Prema pričama iz sela, svađa između njih dvoje navodno je počela još tokom vikenda, kada su zajedno bili na koncertu u Donjem Milanovcu.

-Priča se da su se posvađali još tamo na koncertu. Navodno ju je Vladimir i udario. Ne znamo šta je bio razlog, možda ljubomora, možda nešto drugo, ali ovakav kraj niko nije mogao da zamisli. Pred njima je bio život - kaže jedan od komšija, prenosi Informer.

Brat preko kamera video jezivu scenu

Tragedija je kulminirala u porodičnoj kući u Gornjanima, gde je Maja, kako se sumnja, poslednje trenutke života provela pokušavajući da se spase.

Prema dosadašnjim informacijama, nesrećna žena uspela je da pozove člana porodice i kroz plač kaže da je nevenčani suprug napada.

Rođaci su odmah krenuli ka kući, ali je prizor koji ih je sačekao bio stravičan. Dvorište je bilo puno krvi, a Maja nije davala znake života.

Posebno jeziv detalj jeste da je Vladimirov brat, koji je u tom trenutku bio na poslu, navodno slučajno otvorio aplikaciju video-nadzora i na telefonu video deo stravičnih scena koje su se odvijale u dvorištu.

Kada su policija i porodica stigli, telo Vladimira S. ubrzo je pronađeno u štali, gde je, prema prvim informacijama, izvršio samoubistvo vešanjem.

Meštani u neverici

Stanovnici Gornjana ne mogu da poveruju da se ovakav zločin dogodio u njihovom komšiluku.

Za Vladimira mnogi kažu da je bio vredan i uspešan mladić, zaposlen kao inženjer u jednoj borskoj kompaniji.

-Ovo je tragedija kakva se ne pamti. Velibor, njegov otac, dobar je čovek, nikada mrava nije zgazio. Kaže da ga je od kada je došao u Gornjane pratila samo nesreća. Sahranio je suprugu, ostao sa sinovima, a sada dočekao i ovu tragediju - pričaju meštani.

Kako dodaju, Vladimirova porodica je već ranije pretrpela velike gubitke, a otac je navodno razmišljao i da napusti imanje koje ga je podsećalo na brojne nesreće.

Istraga treba da utvrdi sve okolnosti

Maja P. i Vladimir S. ostavili su iza sebe porodice koje su sada zavijene u crno.

Istraga je u toku, a nadležni organi treba da utvrde sve okolnosti koje su prethodile zločinu i motiv koji je doveo do tragedije.

Telo Maje P. poslato je na obdukciju, nakon koje će biti poznato više detalja o uzroku smrti.

Informer