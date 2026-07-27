Pucnjava se dogodila nešto posle 18.00 časova sinoć po lokalnom vremenu, nedaleko od tornja Svemirska igla, po kome je ovaj grad prepoznatljiv, prenosi CNN. 

Pucnjava u Sijetlu

Prethodno su vlasti saopštile da su dve osobe ubijene a pet ranjeno, ali je u međuvremenu policija saopštila da je i treća osoba preminula. BBC prenosi da je ranjen i dvogodišnji dečak.

Policija u Sijetlu je privela i stavila u pritvor jednu osumnjičenu osobu, saopštila je gradonačelnica Kejti Vilson, koja je prethodno navela da su dve osumnjičene osobe stavljene u pritvor, ali je kasnije izdala novo saopštenje o samo jednoj pritvorenoj osobi.

Ona je pucnjavu nazvala "činom stravičnog nasilja" i rekla da zajednica pokušava da shvati kako se događaj sa ciljem kulturnog okupljanja i povezivanja završio otvaranjem vatre.

BBC navodi da postoji i drugi osumnjičeni, koji je pobegao kada je potraga počela. Kako je prethodno preneo NBC njuz, svi ranjeni su u stabilizovanom stanju, izuzev jedne ženske osobe, koja je bila u kritičnom stanju.

Portparol vatrogasne službe u Sijetku Grejs Nunjez rekla je da su pripadnici hitnih službi stigli nešto posle 18.00 sati i bezuspešno pokušali da spasu živote dvoje upucanih, dok su ranjeni prebačeni u bolnicu.

Policajac koji je bio na licu mesta naveo je na mreži Iks da je policija u tom gradu zamolila građane da se sklone odatle kako bi policija utvrdila šta se dogodilo.

Dva očevica su rekla za podružnicu CNN-a, KOMO, da su čuli sedam do osam pucnjeva i da su ljudi počeli da trče unaokolo, u trenutku kada je na bini nastupao muzički sastav.

Juče je bio poslednji dan trodnevnog godišnjeg događaja, Festivala hrane, u velikom kompleksu u Sijetlu, koji privlači 350.000 posetilaca svake godine. Ovo je jedna od najmanje 271 masovne pucnjave u SAD od početka godine, prema Arhivu oružanog nasilja.

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