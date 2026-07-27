Pucnjava se dogodila nešto posle 18.00 časova sinoć po lokalnom vremenu, nedaleko od tornja Svemirska igla, po kome je ovaj grad prepoznatljiv, prenosi CNN.

Prethodno su vlasti saopštile da su dve osobe ubijene a pet ranjeno, ali je u međuvremenu policija saopštila da je i treća osoba preminula. BBC prenosi da je ranjen i dvogodišnji dečak.

Policija u Sijetlu je privela i stavila u pritvor jednu osumnjičenu osobu, saopštila je gradonačelnica Kejti Vilson, koja je prethodno navela da su dve osumnjičene osobe stavljene u pritvor, ali je kasnije izdala novo saopštenje o samo jednoj pritvorenoj osobi.

Ona je pucnjavu nazvala "činom stravičnog nasilja" i rekla da zajednica pokušava da shvati kako se događaj sa ciljem kulturnog okupljanja i povezivanja završio otvaranjem vatre.

BBC navodi da postoji i drugi osumnjičeni, koji je pobegao kada je potraga počela. Kako je prethodno preneo NBC njuz, svi ranjeni su u stabilizovanom stanju, izuzev jedne ženske osobe, koja je bila u kritičnom stanju.

Portparol vatrogasne službe u Sijetku Grejs Nunjez rekla je da su pripadnici hitnih službi stigli nešto posle 18.00 sati i bezuspešno pokušali da spasu živote dvoje upucanih, dok su ranjeni prebačeni u bolnicu.

Policajac koji je bio na licu mesta naveo je na mreži Iks da je policija u tom gradu zamolila građane da se sklone odatle kako bi policija utvrdila šta se dogodilo.

Dva očevica su rekla za podružnicu CNN-a, KOMO, da su čuli sedam do osam pucnjeva i da su ljudi počeli da trče unaokolo, u trenutku kada je na bini nastupao muzički sastav.

Juče je bio poslednji dan trodnevnog godišnjeg događaja, Festivala hrane, u velikom kompleksu u Sijetlu, koji privlači 350.000 posetilaca svake godine. Ovo je jedna od najmanje 271 masovne pucnjave u SAD od početka godine, prema Arhivu oružanog nasilja.

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