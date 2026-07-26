NAPAD NA NAŠE NAJBLIŽE Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zagrmeo da ovoga nikada nije bilo u istoriji Srbije
Blokaderi žele da unište svaku srpsku porodicu
Vi, bake i deke, nemate pravo glasa... To je bila prva faza, a onda druga - uništavanje porodica. Napadi na majke i očeve. Pa onda na decu, poručio je predsednik.
Nad nama kao da se sprovodi neki eksperiment, kaže Vučić.
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