Na području lovišta Lovačkog udruženja „Fazan“ Vladimirci otkriven je slučaj krivolova koji je dodatno zabrinuo nadležne službe, jer se dogodio u zoni zahvaćenoj afričkom kugom svinja, gde su zbog opasne zarazne bolesti na snazi posebne mere kontrole i biosigurnosti.

Stručna služba korisnika lovišta, u saradnji sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, tokom noći između 25. i 26. jula zatekla je tri osobe u izvršenju krivičnog dela krivolova.

Kod osumnjičenih su pronađeni lovačko oružje, kompletna lovačka oprema, kao i nelegalno odstreljeni srndać visoke trofejne vrednosti. Prema prvim procenama, odstreljena životinja bi po oceni trofeja mogla da osvoji bronzanu medalju.

Lov u zabranjenoj zoni

Posebnu težinu ovom slučaju daje činjenica da je krivolov izvršen na području gde su uvedene stroge mere zbog pojave afričke kuge svinja.

Nadležni upozoravaju da neovlašćeno kretanje i nepoštovanje propisanih ograničenja na ovakvim područjima mogu ozbiljno ugroziti napore veterinarskih službi i lovačkih organizacija u sprečavanju širenja bolesti.

Afrička kuga svinja ne predstavlja opasnost za ljude, ali može izazvati velike posledice po populaciju divljih i domaćih svinja, kao i ogromnu štetu u stočarstvu.

Osumnjičeni članovi lovačkih udruženja

Prema raspoloživim informacijama, sva trojica osumnjičenih pripadaju lovačkim udruženjima sa teritorije Beograda i gradske opštine Obrenovac.

Protiv svih lica biće pokrenuti postupci pred nadležnim organima, a istraga treba da utvrdi sve okolnosti ovog slučaja.

Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede poručuju da će, u saradnji sa MUP-om, Upravom za veterinu, korisnicima lovišta i drugim nadležnim institucijama, nastaviti pojačane kontrole i strogo sprovođenje mera.

Borba protiv afričke kuge svinja ne zavisi samo od rada veterinarskih službi, već i od odgovornog ponašanja svih učesnika u sistemu, uključujući lovce i korisnike lovišta - navode iz ministarstva.

Nadležni još jednom apeluju na građane i lovce da poštuju zabrane i ograničenja u ugroženim područjima, jer jedan neodgovoran potez može ugroziti višemesečne napore u borbi protiv opasne bolesti.