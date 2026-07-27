Selo Gornjane kod Bora i dalje je zavijeno u crno nakon stravične tragedije u kojoj je, kako se sumnja, Vladimir S. (29) ubio svoju devojku Maju P. (31), a potom izvršio samoubistvo.

Meštani ovog mirnog sela ne mogu da se pomire sa onim što se dogodilo, a posebno ih je potresao detalj da je Vladimirov mlađi brat, preko kamera video-nadzora postavljenih na kući, gledao delove stravičnog događaja koji se odvijao u dvorištu porodičnog imanja.

Nisam odmah otišla kada smo čuli šta se dogodilo. Sve je bilo krvavo, nisam imala snage da priđem. Njegov mlađi brat je preko kamera video-nadzora video kako Vladimir mučki tuče Maju. Ona je u međuvremenu uspela da pozove rođaka kada je Vladimir nasrnuo na nju. Dok su stigli njen otac i Velibor, već je bilo kasno - ispričala je potresena prva komšinica.

Prema njenim rečima, Vladimirov otac Velibor potpuno je slomljen nakon tragedije.

Veki je van sebe. Neprestano ponavlja: "Da sam došao samo malo ranije i da je bio živ, ja bih mu presudio". Ne može čovek da dođe sebi, potpuno je slomljen. Svi smo sada uz njega - kaže komšinica.

Ona dodaje da je Vladimira dobro poznavala i da nikada nije mogla da poveruje da bi mogao da učini ovako nešto.

Dolazio je kod mene, mi smo prve komšije. Pomagala sam mu koliko sam mogla otkako mu je majka umrla. Možda ga je grizla savest što nije više vremena provodio uz nju, možda je zapao i u neku depresiju. Ne znam šta bih rekla. Delovao je usamljeno i izgubljeno, kao da nema kome da se poveri - priča ona.

Kako navodi, Vladimir i njegov mlađi brat živeli su i radili u Boru, a u selo su dolazili često, naročito dok im je majka bila bolesna.

Poslednji put kada smo razgovarali rekao mi je koliko mu majka nedostaje. Niko nije mogao da nasluti da će se sve ovako završiti - kaže komšinica.

Prema njenim rečima, porodice nisu znale kroz kakve probleme su Vladimir i Maja prolazili.

Šta se tačno dogodilo, još niko ne zna. Velibor sada, kada vraća film, misli da je možda sve bilo unapred pripremljeno, jer je omča kojom je Vladimir sebi oduzeo život pronađena u štali - navodi sagovornica, prenosi Informer.

Podsetimo, tragedija se dogodila u porodičnoj kući u selu Gornjane kod Bora. Maja P. je, prema dosadašnjim saznanjima istrage, uspela da pozove rođaka i zatraži pomoć, ali je pomoć stigla prekasno.

Policija i tužilaštvo obavili su uviđaj, a tela Maje P. (31) i Vladimira S. (29) poslata su na obdukciju kako bi se utvrdile sve okolnosti tragedije.

Prema informacijama iz sela, Maja P. biće sahranjena na groblju u Bogovini, dok će Vladimir S. biti sahranjen na groblju u Gornjanima.

Alo/ Informer