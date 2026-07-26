Željko Mitrović zabranio Kristinu Spalević i Kristijana Golubovića!



Nakon što su u javnost isplivali snimci koje su izazvale burne reakcije, Željko Mitrović doneo je odluku da suspenduje Kristijana Golubovića i Kristinu Spalević sa televizije Red.

Kako se navodi, razlog za ovu odluku su optužbe za zlostavljanje, mučenje i povređivanje njihovog psa čivave Kana, nakon čega je slučaj izazvao veliku pažnju javnosti.

Željko Mitrović oglasio se povodom cele situacije i istakao da smatra da su kućni ljubimci ravnopravni deo života na planeti, kao i da ne opravdava bilo kakav vid nasilja nad životinjama.

- Naši mali životinjski prijatelji su stanovnici ove planete i predstavljaju život na planeti isto kao i ljudi! - rekao je Željko Mitović i dodao da sebe smatra tolerantnim bićem, ali mučenje kućnih ljubimaca ne oprašta!

Ovim potezom, Željko je dao do znanja da je ovakvo ponašanje nedopustivo, a do toga je došlo nakon što je Kristina javno podelila maltretiranje nedužnog psa.

Odluka je usledila nakon što je Kristina Spalević na svom Instagram profilu objavila snimak povređenog psa Kana i iznela ozbiljne optužbe na račun bivšeg partnera Kristijana Golubovića.

Na snimku se čuje rasprava između njih dvoje, tokom koje Kristina tvrdi da je pas povređen nakon udaraca, dok Kristijan navodi da je do povrede došlo jer ga je bacio.

- Ništa nije, to je samo uganuo nogu - rekao je Kristijan Golubović.

- Aha, uganuo! Od udaraca je uganuo - odgovorila mu je Kristina Spalević.

- Ne, nego zato što sam ga bacio tu dole - priznao je Kristijan.

- Ma marš, što si ga bacio? - upitala ga je Kristina, nakon čega se snimak prekida.

Kristina je potom navela da je pas zadobio povredu kolena i da za to poseduje veterinarski nalaz.

Prema njenim tvrdnjama, incident se dogodio nakon sukoba u kojem je, kako je rekla, Kristijan prethodno pogodio njenu sestru telefonom, a potom se okomio i na psa.

Uznemirujući video

Podsetimo, svemu ovome prethode loši odnosi nakon kraha ljubavi. Rat između bivših partnera i dalje traje, a Kristina iznosi nove optužbe na njegov račun.

Na svom Instagramu je podelila je snimak na kome se vidi kako Kristijan rastura sobu.

- Lagano zagrevanje, čekam sledeću budalaštinu i ide snimak od koga nikom neće biti dobro, njemu najmanje. Svaki stan u kome smo živeli izlomio je, iživljavao se. Zato sam zamalo tri puta ostala na ulici jer niko nije hteo da nam izda stan - iskreno je napisala Kristina uz uznemirujući video.

Alo/Kurir

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