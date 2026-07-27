T. P. se sumnjiči da je 25. jula ove godine otišao do kuće žene stare 87 godina u Vranju i od nje uzeo veću sumu novca, kao i da je uzeo novac i zlatni nakit koji je druga žena (69), po instrukciji, ostavila na jednom mestu u krugu Zdravstvenog centra u Vranju, nakon što ih je obe prethodno telefonom pozvao jedan muškarac za kojim se intenzivno traga, a koji se predstavio kao doktor, rekavši im da su im uži članovi porodice teško povređeni u inostranstvu i da im je potreban novac za hitne operacije.

Takođe, sumnja se da je T. P., 26. jula, na isti način, pokušao da ženi staroj 74 godine iz Vranja uzme novac, ali je u toj nameri sprečen, a policijski službenici su ga uhapsili na licu mesta.

Policija je u pretresu prostorija jednog hostela u Vranju, koji je osumnjičeni iznajmio, pronašla novac i zlato, koje će vratiti oštećenim ženama.

On je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio dva krivična dela prevara i jedno krivično delo prevara u pokušaju i po nalogu dežurnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju određeno mu je zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

Policijska uprava u Vranju apeluje na građane, a posebno na starije, da budu oprezni i da ukoliko ih neko pozove i na ovaj ili sličan način im zatraži novac, odmah prekinu razgovor i pozovu člana porodice.

Građane se pozivaju i da ukoliko ih nepoznate osobe pozovu i traže im novac dođu u Policijsku upravu u Vranju, najbližu policijsku stanicu ili da prijave na broj telefona 192.

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