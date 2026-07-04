Jedan od najbizarnijih slučajeva ikada zabeleženih na srpskim granicama dogodio se pre 11 godina na graničnom prelazu Vrška Čuka, kada su carinici otkrili da je bugarski državljanin pokušao da preko granice preveze telo svoje preminule majke, predstavljajući je kao živog putnika.

Sve je počelo kada je na prelaz polako stigao džip bugarskih registarskih oznaka. Iskusnim carinicima odmah je bilo neobično što vozač vozi izuzetno sporo, iako na granici nije bilo gužve.

– Nije bilo ničega sumnjivog osim njegovog ponašanja. Vozio je veoma oprezno, gotovo puževim korakom. Kada je stao, bio je vidno uznemiren, nervozan i pokušavao je da što pre završi graničnu kontrolu. Pomislili smo da krije robu ili drogu – ispričali su tada nezvanično radnici Uprave carina.

Međutim, prava istina bila je mnogo šokantnija.

Kada je jedan od carinika prišao zadnjim vratima vozila kako bi obavio rutinsku kontrolu, vozač je uznemireno uzviknuo da na zadnjem sedištu sedi njegova majka i zamolio ih da je ne bude.

Carinik je ipak otvorio vrata i ljubazno se obratio starijoj ženi, pozdravio je i zamolio da izađe iz automobila.

U tom trenutku njena glava je nemoćno klonula na jednu stranu.

– Odmah nam je bilo jasno da žena nije živa. Bio je to prizor koji niko od nas neće zaboraviti – prisetili su se carinici.

Istragom je utvrđeno da je Bugarski državljanin majku povezao iz Beča ka rodnom Vidinu, koji se nalazi svega četrdesetak kilometara od granice sa Srbijom. Tokom puta starica, rođena 1937. godine, preminula je prirodnom smrću.

Umesto da prijavi smrt i organizuje transport pokojnika u skladu sa propisima, sin je odlučio da telo prošvercuje preko granice kako bi izbegao komplikovanu proceduru i visoke troškove prevoza.

Kako bi prikrio da je žena preminula, vezao ju je sigurnosnim pojasom, stavio joj šešir na glavu i namestio je da izgleda kao da spava.

Kasnije je otkriveno da se nedaleko od Zaječara zaustavio kako bi telo ponovo postavio u sedeći položaj, jer je tokom vožnje počelo da klizi sa sedišta.

Plan je bio gotovo savršen, ali ga je odalo upravo njegovo neuobičajeno ponašanje za volanom i velika nervoza tokom granične kontrole.

Tadašnji direktor Zdravstvenog centra u Zaječaru Stanislav Tadić izjavio je da je lekar mrtvozornik utvrdio da je starica preminula prirodnom smrću u blizini Paraćina, zbog čega obdukcija nije bila potrebna.

Nakon toga, njen sin se obratio bugarskom konzulatu, pribavio potrebnu dokumentaciju i angažovao ovlašćenu službu za prevoz pokojnika do Bugarske.

Ovaj slučaj i danas se prepričava među carinicima kao jedan od najneverovatnijih pokušaja ilegalnog prevoza preko državne granice, koji je zahvaljujući iskustvu službenika otkriven u poslednjem trenutku.