Rast cena električne energije poslednjih godina naveo je mnoga domaćinstva da pažljivije prate potrošnju i traže načine da smanje mesečne račune. Ipak, jedan kućni uređaj koji se često ne povezuje sa velikom potrošnjom može imati značajan uticaj na ukupnu potrošnju struje.

Prema istraživanju švedske Agencije za energetiku, indukciona ploča za kuvanje spada među najveće potrošače električne energije u domaćinstvu. Iako mnogi očekuju da su frižider, veš mašina ili sušilica uređaji koji najviše opterećuju kućni budžet, podaci ukazuju da indukciona ploča može trošiti znatno više energije tokom godine.

Kako prenosi švedski portal Dagens, razlog za visoku potrošnju leži u velikoj snazi ovog uređaja, koja se najčešće kreće između 1.000 i 3.000 vati. Iako se koristi kraće nego neki drugi aparati, svakodnevno uključivanje može dovesti do značajne godišnje potrošnje.

Prema rezultatima istraživanja, korišćenje indukcione ploče oko jednog sata dnevno može rezultirati potrošnjom od približno 1.200 kilovat-sati godišnje. U uslovima kada su računi za električnu energiju sve veći, ovakva potrošnja može predstavljati primetan trošak za domaćinstva.

Stručnjaci iz švedske Agencije za energetiku preporučuju pažljivije korišćenje uređaja za kuvanje i izbor energetski efikasnijih opcija kada je to moguće. Osim smanjenja troškova, racionalnija potrošnja može doprineti i manjem opterećenju životne sredine.

Iako se veliki kućni aparati često smatraju glavnim krivcima za visoke račune, istraživanje pokazuje da i uređaji koje koristimo kratko, ali svakodnevno, mogu imati značajan uticaj na ukupnu potrošnju električne energije, piše Večernji.hr.