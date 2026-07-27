Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je da nas od srede očekuju paklene vrućine, a početkom avgusta će biti i oko 40 stepeni. U sredu su upaljeni žuti i narandžasti alarmi zbog ekstremno visokih temperatura.

Vreme do kraja dana

Što se tiče prognoze za danas, do kraja dana će biti promenlјivo oblačno sa sunčanim intervalima, samo sredinom dana na jugu i jugoistoku biće pretežno oblačno.

"Lokalno se očekuje kratkotrajna kiša ili plјusak sa grmlјavinom. Vetar slab i umeren, na planinama povremeno i jak, zapadni i jugozapadni, u toku dana u skretanju na severozapadni, a posle podne u Vojvodini u pojačanju. Najviša temperatura od 29 do 33 stepeni", vremenska prognoza je za danas.

Vreme sutra

U Srbiji će u utorak, 28. jula, biti pretežno sunčano i toplo, ponegde uz promenljivu oblačnost, a retka pojava kratkotrajne kiše očekuje se u planinskim predelima, dok će najniža temperatura biti od 15 do 21 stepen, a najviša od 29 do 33 stepena.

Vetar će biti slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, severozapadni, krajem dana u slabljenju i skretanju na južni i jugozapadni, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

I u Beogradu će sutra biti pretežno sunčano i toplo, povremeno uz promenljivu oblačnost, s vetrom slabim do umerenim, severozapadnim, krajem dana u skretanju na južni i jugozapadni.

Najniža temperatura u Beogradu će se kretati od 19 do 21 stepen, a najviša će biti oko 31 stepen.

Toplotni talas od srede

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 4. avgusta, očekuje se sunčano i sve toplije vreme sa maksimalnom temperaturom od 34 do 38 stepeni, a početkom avgusta se lokalno očekuje i oko 40 stepeni.

Upaljeni alarmi zbog ekstremno visokih vrućina

RHMZ je upalio alarme zbog ektremno visokih vrućina, a prema nizu od tri dana, najgore će biti u sredu, kada je pola Srbije u žutom, a pola u narandžastom upozorenju.

Za danas su na snazi i alarmi zbog grmljavine, koja može da bude praćena i padavinama.

Objašnjenje RHMZ za žuti alarm zbog ekstremno visokih temperatura u sredu

Maksimalna temperatura ≥ 32°C UTICAJ: Nepovoljni vremenski uslovi za hronične bolesnike, lica pod terapijom, medicinskom kontrolom ili meteoropate, naročito ako ovi uslovi potraju nekoliko uzastopnih dana. Povoljni vremenski uslovi za pojavu šumskih i drugih požara.

Objašnjenje RHMZ za narandžasti alarm zbog ektremno visokih temperatura u sredu

Maksimalna temperatura ≥ 35°C UTICAJ: Veoma opasna vremenska situacija, naročito kada traje nekoliko uzastopnih dana. Ugroženi su hronični bolesnici, lica pod terapijom, medicinskom kontrolom i meteoropate. Ugrožene su i životinje. Veoma povoljni vremenski uslovi za pojavu šumskih ili drugih požara. Nepovoljni uslovi za snabdevanje električnom energijom. Problemi u saobraćaju.

Ristić: "Temperature idu na totalni maksimum"

"Izgleda da će 'proročanstvo', to jest prognoza da se ostvari, sa malim zakašnjenjem", ipak piše meteorolog Ivan Ristić u svojoj prognozi na Fejsbuk profilu.

Prema njegovoj prognozi, do kraja jula u Srbiji bar ostaje svežije vreme uz povremene vremenske nepogode praćene pljuskovima i grmljavinom. Novi toplotni talas počinje u prvim danima avgusta.

"Temperature idu na totalni maksimum. Ko ima ideju gde da se pobegne iz Beograda u prvoj dekadi avgusta, neka piše", poručuje Ristić.

Ristić je objasnio da u Srbiju stiže vreo vazduh iz Španije i Maroka.

"Vreo vazduh iz Španije i Maroka krenuće prema zapadnoj i srednjoj Evropi ali i Balkanu. Sam kraj jula i prva dekada avgusta vreli talas sa tropskim noćima i maksimalnim temperaturama između 35 i 40 stepeni", ističe Ristić.

Dodaje da bi mogle da idu i preko toga.

“Da li ćemo preći tu psihološku granicu od 40 stepeni videćemo, ali postoje velike šanse, pogotovo u Vojvodini i delu centralne i jugoistočne Srbije, takozvanim našim 'vrelim tačkama'. Izluftirajte stanove, imate nešto manje od nedelju dana do skretanja vetrova na južne i početak vrelih dana”, savetuje Ristić.