U mestu Stomorska na ostrvu Šolta prodaje se samostojeća kuća u prvom redu do mora za 365.000 evra, a cena kvadrata iznosi 863 evra.

To znači da je kvadrat ove kuće na Jadranu približno u rangu cene kvadrata stana u udaljenim beogradskim opštinama, poput Barajeva i Sopota, gde se mogu pronaći nekretnine po ceni od 1.000-1.300 evra po kvadratnom metru.

Prema oglasu, kuća se nalazi u jednoj od najlepših uvala Stomorske, okružena netaknutom prirodom i kristalno čistim morem. Stambena površina kuće je 423 kvadrata, dok je plac površine 350 kvadrata.

U kući se nalaze dnevni boravak sa kuhinjom, dve spavaće sobe, kupatilo, terasa sa pogledom na more, kao i dodatno spremište u suterenu.

Ipak, ovakva lokacija nosi i određene specifičnosti. Kako je navedeno u oglasu, automobilom se može prići do oko 250 metara od kuće, nakon čega se nastavlja peške uskim poljskim putem. Direktan pristup sa morske strane moguć je isključivo čamcem ili brodom, što vlasnicima obezbeđuje visok nivo privatnosti.

Takođe, kuća ne može da se dograđuje, već je dozvoljena samo obnova u postojećim gabaritima.

Uprkos tome, prodavac ističe da je nekretnina namenjena kupcima koji traže mir, privatnost i autentičan mediteranski ambijent, bilo za odmor, bilo kao investiciju za turističko izdavanje.

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