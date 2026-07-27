I tokom jučerašnjeg dana nastavljena je razmena udara između Rusije i Ukrajine. Ruske snage napale su tri okruga u Kijevu – Desnjanski, Solomjanski i Ševčenkivski. Gađani su i Harkov, Zaporožje, Černigov i Slavjansk.Istovremeno, ukrajinske snage izvele su udare na ruskoj teritoriji. Kijev tvrdi da je pogodio objekat "Černomornaftagasa" na Krimu, ali i druge vojno-ekonomske ciljeve.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski najavio je nastavak udara na ciljeve duboko u ruskoj teritoriji. Savet bezbednosti UN danas će održati hitnu sednicu o napadima na Kijev i civilne brodove u Crnom moru.

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Vojska izvela napade na Rusiju (VIDEO)

Rusija je upotrebila krtareću raketa H-101 (VIDEO)

Raketa nosi bojevu glavu mase 400 kg.

Video sa fronta u Ukrajini prikazuje trenutak kada ruska krstareća raketa H-101 uništava navodno ukrajinski komandni centar, ističući visokoprecizne udarne mogućnosti ovog konkretnog sistema naoružanja, prenosi grčki portal Pronjuz.

H-101 je jedna od najnaprednijih stelt krstarećih raketa ruskog vazduhoplovstva. Uglavnom se lansira sa strateških bombardera, kao što su Tu-95MS i Tu-160, nosi bojevu glavu težine preko 400 kg i ima impresivan domet od 4.500 do 5.000 km.

Njegova glavna prednost leži u složenom sistemu navođenja, koji mu omogućava let na veoma malim visinama kako bi izbegao radare i dejstvovao na ciljeve sa odstupanjem (CEP) manjim od 5-6 metara, prenosi grčki portal.

Napad na Rostov

Dve osobe poginule su tokom noćašnjeg ukrajinskog vazdušnog napada na ruski grad Rostov na Donu, saopštio je gubernator Rostovske oblasti Jurij Sljusar.

Sljusar je naveo da je povređeno i pet osoba, od kojih su dve u kritičnom stanju.

Prema njegovim rečima, delovi oborenih dronova izazvali su požare na više lokacija, uključujući i skladišta.

(Reuters)