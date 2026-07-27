prekršajnog postupka protiv šezdesetogodišnjeg muškarca iz Bečeja zbog sumnje da je počinio prekršaj iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Kako je saopšteno, on se teretio za nasilničku vožnju, jer je u petak na Bulevaru patrijarha Pavla u Novom Sadu, na dužem delu puta, upravljao vozilom kolovoznom trakom koja je namenjena za kretanje vozila iz suprotnog smera.

Ovakav način vožnje predstavljao je ozbiljnu opasnost za druge učesnike u saobraćaju, zbog čega su policijski službenici odmah reagovali i protiv vozača podneli prijavu.

Stroga kazna za opasno ponašanje

Sudija Prekršajnog suda izrekao je vozaču novčanu kaznu u iznosu od 130.000 dinara.

Pored toga, izrečena mu je i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju od 10 meseci, kao i 15 kaznenih poena.

Vozač će morati da odradi i 280 časova rada u javnom interesu.

Iz policije još jednom apeluju na sve vozače da poštuju saobraćajne propise, jer neodgovorna vožnja može ugroziti živote svih učesnika u saobraćaju.