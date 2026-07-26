Odluka da se podeli srpski narod u više različitih država bile su suprotne principima UN, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin.

- Sada neću davati ocene, jer je to složen proces, ali odluke o podeli srpskog naroda u različite nacionalne države donete su na način koji nikako nije bio u skladu sa principima na kojima su se zasnivale UN. Jednostavno su pustili duha iz boce - istakao je Putin.

Predsednik Ruske Federacije je podsetio da su, svojevremeno, za vreme Mihaila Gorbačova, Rusiji obećali da se NATO neće širiti.

- A onda je usledilo jedno proširenje za drugim. Uprkos našim brojnim protestima i svemu ostalom, nisu ni najmanje marili za svoja obećanja niti za interese bezbednosti Ruske Federacije. Nastavili su da se šire i na kraju su stigli do Ukrajine - rekao je Putin.

Podsetio je i da se tadašnji predsednik Ukrajine zalagao se za pristupanje Evropskoj uniji, ali je bio protiv ulaska u NATO.

- Šta su uradili? Izvršili su državni udar - zaključio je.

Putin je kazao i da će Ukrajina izgubiti svoje zapadne teritorije, koje je Staljin poklonio Kijevu.

- Rusija je bila jedini garant teritorijalnog integriteta Ukrajine, ali je Kijev Moskvu proglasio neprijateljem - istakao je predsednik Rusije Vladimir Putin.