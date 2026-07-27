Sjedinjene Američke Države i Iran dostavili su odgovore na predlog Pakistana i Katara za obnovu pregovora između dve sukobljene strane. Tokom vikenda nisu zabeleženi napadi SAD na Iran, tako da ni Teheran nije izveo napade iz odmazde na američke baze u zalivu. Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je da se očekuje proširenje "antiterorističkih operacija" na okupiranoj Zapadnoj obali.Iranska vojska saopštila je da je obustavila napade usred zatišja u američkim udarima i navela da američka strategija nije jasna čak ni donosiocima odluka u SAD.
Tramp odbacio tvrdnje da SAD ponestaje municije u sukobu
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp odbacio je tvrdnje da vojsci SAD ponestaje municije u sukobu sa Iranom, preneli su američki mediji.
"Imamo daleko više municije od bilo koga drugog na svetu i daleko više nego što nam je potrebno", izjavio je Tramp za Volstrit džornal.
Tramp je objavio veći broj slika kojima je želeo da uputi pretnje iranskoj energetskoj infrastrukturi.
Jedna od slika koju je Tramp podelio jeste fotografija generisana veštačkom inteligencijom na kojoj se vide ratni avioni koji bombarduju iransko naftno postrojenje, uz natpis "Napad na Harg" (Strike on Kharg), iransko ostrvo i glavno čvorište za izvoz iranske nafte.
Na više fotografija generisanih veštačkom inteligencijom Tramp drži američku zastavu na brodu koji izgleda kao iranski.
Objavio je i fotografiju sa natpisom "Zbogom, mašinska sobo" (Goodbye, Engine Room), na kojoj je prikazana eksplozija iranskog broda.
Amerikanci obustavili napade tokom protekle dve noći
"Amerikanci su obustavili napade tokom protekle dve noći. Pošto je naša strategija bila zasnovana u odgovoru na napade, obustavili smo i naše operacije", rekao je u nedelju portparol iranske vojske Amir Akraminija.
Njujork tajms je objavio da je zabrinutost zbog smanjenih zaliha odbrambenih raketa bila u središtu razgovora američkog predsednika Donalda Trampa i njegovih savetnika pre nego što je administracija odlučila da tokom vikenda odloži napade na Iran.
U međuvremenu, Sjedinjene Američke Države i Iran dostavili su odgovore na predlog Pakistana i Katara za obnovu pregovora između dve sukobljene strane, dok posrednici nastavljaju napore za postizanje desetodnevnog primirja koje bi omogućilo nastavak dijaloga o nuklearnom programu, sankcijama i bezbednosti u regionu.
Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je da se očekuje proširenje "antiterorističkih operacija" na okupiranoj Zapadnoj obali. Benjamin Netanjahu poručio je da će otići u Njujork i odgovoriti na optužbe protiv Izraela u UN.
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