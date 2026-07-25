Obraćanje medijima

Na početku obraćanja, predsednik Vučić rekao je da je ponosan na još jednu generaciju naših oficira.

"Pomalo setan, ovo mi je 10. put i nije bilo mnogo predsednika u srpskoj istoriji koji je 10 puta dočekivao najmlađe oficire. Divne generacije mladih ljudi izveli smo na put odrbrane i zaštite i ljubavi prema otadžbini. Verujem da će ove mlade devojke i momci svoj posao obavljati časno i dostojanstveno, i u korist i slavu Srbije", ukazao je on.

Oko javnog nastupa tužiteljke Paunović i pretnjama njegovoj porodici, Vučić kaže:

"Da nisam predsednik Republike mogao bih niz ružnih reči da kažem, i da ne pogrešim. Ja nisam video toliko neobrazovanih, nepismenih, sklonih teorijama zavere i loših ljudi. Ne možete reći da je dobar čovek neko ko napada tuđe porodice. Kažete da mi otac nije otac a majka nije majka. Hvala vam, ja volim svoje roditelje najviše na svetu. Ja želim ujedinjene porodice, to su sve pokušali da razore. To će isto sutra da misle o vašoj majci i ocu, nisam samo ja u pitanju. Protiv toga moramo da se izborimo", kaže predsednik.

O kririkama Borka Stefanovića oko ukidanja tarifa, on je rekao:

"Malo je on to pametnije rekao, rekao je da tu nema naših zasluga, već da je zasluga federalnih sudova. Samo se zaboravio pa je rekao da ne potpadamo potpuno slučajno pod kriterijume. To su 4 kriterijuma o kojima sam sinoć govorio. E tu nema ništa slučajno. Za to je zaslužna država Srbija, i srećan sam što smo u tome uspeli. Meni je žao što neki ne vole Srbiju i ne slušaju šta govorim. Ja sam rekao, da podsetim, da će doći vreme kada ćemo imati 10 do 12 odsto tarife. Bilo kada, mnogo je manje od 35. To je odlična vest za sve građane Srbije. Ali postoje kod nas ljudi koji ne navijaju ni za našu reprezentaciju, samo da bi mogli da kažu: Čim je gore po Vučića, to bolje za njih. Srbija se voli uvek i u svakom trenutku", rekao je on.

Predsednik je izjavio da je najava tužbe koju je Jasmina Paunović uputila protiv Ane Brnabić i televizije Informer apsurdna i predstavlja sramotu.

"Ali govori o paralelnom univerzumu u kom neki ljudi žive. I kada dele porodice, tuku ljude, pozivaju na sukobe, onda se sete da su oni žrtve. Kako ste žrtve, zato što je neko pustio to što ste govorili? Velika sramota. Verovatno se poziva na povredu časti i ugleda. Nemam komentar na takvu čast i ugled ljudi koji kažu "sa više izvora", ne iz više izvora da mi otac nije otac. Moji roditelji su stari, majka ima 81 godinu, otac 85. Ne oni, već ničiji roditelji u Srbiji nisu zaslužili takvo sramno ponašanje. I štitiću svaku porodicu u Srbiji. Mi se u narednom periodu borimo za naše vrednosti i našu budućnost. Živela ujedinjena Srbija", poručio je na kraju predsednik.

Obraćanje predsednika Vučića

"Meni je danas 10. put da kao predsednik Republike dočekujem nove oficije Vojske Srbije. Ponosan na Vas, godine posvećenosti našoj vojsci. Izuzetna mi je čast što smo iznedrili još jednu generaciju divnih mladih momaka i devojaka koji će štititi našu zemlju."

"Mi smo kao što ste mogli da vidite renovirali dobar deo vojnih prostorija. Uspeli smo da za ove godine promenimo kvalitet naših vojnika. Danas je prosečna plata viša od 1.100 evra. U međuvremenu smo se opremili i postali mnogo snažnija armija. I to zato što želimo bilo koga da ugrožavamo, jer zato što smo naučili gorke lekcije, jer kada god smo bili slabi dolazili su da nas pokore i unize."

"I vi koji dolazite, u vas gledamo sa velikom nadom da ćete sačuvati i našu zemlju i nebo."

"U današnje vreme bezakonja, kada se ne poštuju povelje UN, vi ste ti koji ćete štititi svaku stopu i svakog građaninina ove zemlje. Srbija će ostati vojno neutralna, brinuće o sebi. Jer kada smo se god oslanjali na druge pokazalo se kao neuspešno. Ono na šta ste se vi danas zakleli je poštovanje Ustava, očuvanje teritorijalnog integriteta. I ovo govorim jer znam kroz kakve ćete pritiske prolaziti i vi i političko rukovodstvo. KiM je naše i po ustavu i po pravdi Boga, i to moramo da zapamtimo i da čuvamo. Da budemo uvek svoj na svome."

"Osnivali su i saveze protiv nas u regionu. Mi smo razumeli te poruke i počeli da obezbeđujemo najbolje naoružanje. Posebno sam srećan kada sam pogledao vaše dosijee, video sam koliko znanja ste stekli. Vi ste resus kojim se ova zemlja čuva. Vaše znanje će praviti prevagu u budućnosti."

"Dolaze mnogo teži dani, i mi vama verujemo. za to ste školovani i obučavani. Ne bira svako poziv vojnika i oficira, već oni najčasniji i najhrabriji. Hvala vam za sve što ste učinili za svoju otadžbinu. Čestitam vam još jednom. Ovo je veliki dan za vas, ali i za nas. Živela Vojska Srbije i živela Srbija," rekao je predsednik Vučić.

Nakon obraćanja usledio je defile kadeta.

Vučić uručio sablje najboljim potporučnicima

Predsednik Vučić uručio je sablje najboljim potporučnicima u klasi.

Obraćanje generala Bobana Đorovića

Rektor Univerziteta odbrane Srbije general Boban Đorović pozdravio je predsednika Vučića i prisutne zvanice, i istakao je da je kvalitet nastavnog procesa podignut na najviši nivo.

"Na tom putu nismo bili usamljeni. Koristim ovu priliku da zahvalim državnom i vojnom rukovodstvu," rekao je on.

On kaže da istinski elitni stroj jednog društva čine ljudi koji su spremni da se žrtvuju.

"Kadeti Univerziteta odbrane čine najveće blago Republike Srbije, spremni da joj služe odano i disciplinovano," naglasio je general Đorović.

Raport je predsedniku Vučiću predao načelnik Vojne akademije general - major Željko Furundžić, nakon čega je usledio defile ešalona jedinica Vojske Srbije. Zatim je svečanost počela intoniranjem himne Srbije.

U prve oficirske činove biće promovisano 130 kadeta - 102 iz 147. klase Vojne akademije i 28 kadeta iz 12. klase Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije, saopštilo je ranije Ministarstvo odbrane.

Generalna proba svečanosti na kojoj će kadeti završnih godina Vojne akademije i Medicinskog fakulteta VMA biti promovisani u najmlađe oficire Vojske Srbije održana je juče u kasarni "General Jovan Mišković" u Beogradu, u prisustvu ministra odbrane Bratislava Gašića.

Vojnu akademiju ove godine završavaju i dva kadeta Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i po jedan kadet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Oružanih snaga Angole.

Medicinski fakultet VMA završavaju i dva kadeta Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Najbolji kadeti Vojne akademije su Predrag Đuričić - prvi u rangu u službama, Nemanja Ivanović - prvi u rangu u Kopnenoj vojsci i Lazar Đorđević - prvi u rangu u Ratnom vazduhoplovstvu i PVO, dok je najbolja kadetkinja Medicinskog fakulteta VMA Jelena Mićić.

Kako je navedeno, svečanim stupanjem u oficirski stroj, nova generacija oficira preuzeće odgovornost da nastavi slavnu tradiciju srpskog vojničkog poziva i svojim znanjem, čašću i predanošću doprinese jačanju Vojske Srbije i odbrani otadžbine.