Petoro planinara iz Zenice poginulo je tokom uspona na Elbrus, najviši vrh Evrope, nakon što ih je na više od 5.300 metara nadmorske visine zahvatilo snažno nevreme. Među stradalima su pripadnici Gorske službe spasavanja i članovi Planinarskog društva "Vedro", dok su dvojica članova ekspedicije uspela da prežive.

Tokom uspona na Elbrus u Rusiji život su izgubili dr Meliha Čaušević, Alma i Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam. Svi stradali bili su iz Zenice.

Dvoje nastradalih bili su pripadnici Gorske službe spasavanja Zenica, dok su troje bili članovi Planinarskog društva "Vedro".

Među preživelima su Haris Adilović i Kemal Vidimlić, koji su nakon dramatične akcije spasavanja prevezeni u bolnicu, gde im je ukazana lekarska pomoć.

Posebno je potresla vest o smrti dr Melihe Čaušević, maksilofacijalnog hirurga i velikog zaljubljenika u planinarenje, koja je godinama učestvovala u brojnim planinarskim ekspedicijama.

Nevreme prekinulo uspon

Drama na najvišem vrhu Evrope počela je juče kada je sedmočlana grupa krenula u završni uspon.

Iako su vremenski uslovi u početku bili povoljni, situacija se veoma brzo promenila. Vetar je najpre dostizao brzinu od oko 45 kilometara na sat, da bi tokom noći dostigao oko 70 kilometara na sat, uz izuzetno niske temperature i veoma slabu vidljivost.

Jedan od preživelih uspeo je sam da se spusti sa planine i pozove pomoć, dok su drugog pronašli pripadnici spasilačkih službi. Obojica su potom evakuisana i predata medicinskim ekipama.

Pet dana pre tragedije objavili fotografiju

Samo pet dana pre kobnog uspona članovi ekspedicije objavili su zajedničku fotografiju iz turskog grada Fatse.

Uz fotografiju su napisali:

"Hiljade kilometara iza nas, jedan vrh ispred nas i samo jedan san. Korak po korak, sve do krova Evrope."

Te reči danas su postale potresan oproštaj od petoro planinara koji nisu uspeli da ostvare svoj san.

Tela ostala na više od 5.300 metara

Ruska državna agencija RIA Novosti, pozivajući se na Glavnu upravu Ministarstva za vanredne situacije (MČS) za Kabardino-Balkariju, saopštila je da spasilačke ekipe vode izuzetno tešku borbu sa vremenskim uslovima.

Tela alpinista nalaze se na takozvanom "sedlu" planine Elbrus, na nadmorskoj visini od 5.350 metara. Njihova evakuacija biće moguća tek kada vremenski uslovi to dozvole - saopštilo je rusko Ministarstvo za vanredne situacije.

Uz saopštenje je objavljen i video koji prikazuje izuzetno teške uslove u kojima rade spasilačke ekipe.

Iz ruskog Ministarstva potvrđeno je da su dvojica preživelih uspešno evakuisana i predata medicinskim službama na dalje lečenje.

Poznat identitet petoro planinara poginulih na Elbrusu: Krenuli da osvoje "krov Evrope", stradali na 5.350 metara