Prvi put posle gotovo dve nedelje SAD u noći između petka i subote nisu izvele udare na Iran, dok, prema navodima Aksiosa, Vašington ostavlja prostor za nastavak pregovora. Istovremeno, ponovo su eskalirali sukobi u Jemenu. Teheran i Kijev razmenili su optužbe povodom incidenta u Kaspijskom jezeru.

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General Akramini: Iranske snage nanele ozbiljnu štetu bazama SAD na Bliskom istoku

Iranske snage nanele su ozbiljnu štetu američkim bazama na Bliskom istoku i veliki broj ih je operativno onesposobljen, posebno baza u Erbilu gde je uništena gotovo sva američka infrastruktura, izjavio je iranski brigadni general Mohamad Akraminija.

Istakao je da Sjedinjene Američke Države zadržavaju sposobnost da obnove svoje snage zahvaljujući prisustvu u Zapadnoj Aziji, južnoj Evropi i na Mediteranu, ali je naglasio da je Iran spreman da nastavi operacije ukoliko se rat produži, prenosi agencija Mehr.

"Nastavićemo sa operacijama sve dok Amerikanci ne shvate da ne mogu primenom agresije da nametnu svoju volju iranskom narodu", rekao je general Akraminija.

Potvrdio je da Iran sada koristi bespilotne sisteme naprednije od modela "araš-2", koji se odlikuju većom razornom moći, preciznošću i dometom, mada je odbio da iznese tehničke specifikacije.

Dodao je da su tokom primirja mnogi delovi opreme koji su bili meta američkih napada vraćeni u operativnu upotrebu, a nova oprema je učinila iranski vazdušni prostor "manje bezbednim za neprijatelja" nego ranije.

(Tanjug)

Iran: Za sada nema promena u plovidbi kroz Ormuz

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagaei izjavio je da su Iran i Oman razgovarali o plovidbi kroz Ormuski moreuz, kao i da su dve strane razmenile mišljenja o zajedničkim principima i načinima obezbeđivanja bezbednog prolaska brodova kroz tesnac, uz poštovanje prava obe države.

Bagaei je naveo da su razgovori bili korisni i da je ostvaren napredak, ali je dodao da će tehničke i političke konsultacije biti nastavljene.

Prema njegovim rečima, za sada nema promena kada je reč o plovidbi kroz Ormuski moreuz.

(Times of Israel)

Tramp naredio: Zaustavite udare

Trampovo naređenje stiglo je samo nekoliko sati nakon što je delegacija iz Omana stigla u Teheran na pregovore o deblokadi Ormuskog moreuza.

Američki predsednik Donald Tramp je u petak naredio vojsci da ne pokreće nove udare protiv Irana, okončavši tako niz od skoro dve nedelje svakodnevnih vazdušnih napada, rekli su izvori upoznati sa odlukom američkog predsednika za Aksios.

Ovaj potez usledio je nakon što je Tramp prethodnih 13 dana zaredom dao zeleno svetlo za akcije. Iako još nije jasno da li je u pitanju samo privremeni predah ili duža pauza, odluka pokazuje da Tramp želi da ostavi više prostora za diplomatiju, ali i procenu da trenutni intenzitet udara više ne proizvodi željene rezultate bez pokretanja velikih vojnih operacija.

Iako američka vojska nastavlja da priprema planove za potencijalno opsežniju vojnu intervenciju, Tramp još nije dao naređenje za to. Međutim, u slučaju potrebe, SAD se mogu mobilisati u izuzetno kratkom vremenskom periodu, tvrdi Aksios.

Šta se dešavalo iza kulisa?

Rutina protekle dve nedelje, u kojoj je Tramp svakog popodneva odobravao vojne planove koji će biti izvršeni u roku od nekoliko sati, u petak je izostala. Kada mu je predložen novi plan napada, Tramp je naredio obustavu umesto zelenog svetla.

Ubrzo nakon toga, razgovarao je sa novinarima u Beloj kući, rekavši da i dalje ima sve otvorene opcije, od nastavka udara do potpune eskalacije i „uništavanja svega što imaju“, ali je naglasio da smatra da je postizanje sporazuma sa Teheranom pametnija strategija.

- Trenutno razgovaramo sa Irancima. Mislim da su svakim danom sve ozbiljniji. Spremni smo i napeti kao puška, ali razgovaramo, rekao je Tramp, a kasnije te večeri dodao bi da nije sasvim siguran da li je Iran spreman za sporazum u ovom trenutku, ali da je „spreman da sluša“.

Izraelci su bili u pripravnosti, Oman pregovara u Teheranu

Odluka o obustavi iznenadila je i Izrael. Bezbednosni kabinet i vojne snage (IDF) tamo očekivali su novi talas američkih udara i spremali su se za potencijalnu iransku odmazdu na sopstvenoj teritoriji. Bili su u stanju visoke pripravnosti sve dok u petak uveče nisu obavešteni da je Tramp obustavio akciju.

Trampovo naređenje stiglo je samo nekoliko sati nakon što je delegacija iz Omana stigla u Teheran na pregovore o deblokadi Ormuskog moreuza. Izvori iz regiona navode da je postignut napredak u pregovorima i da bi sporazum između Omana i Irana mogao biti zaključen tokom vikenda, nakon čega će na Trampu biti da odluči da li će ga prihvatiti, zaključuje Aksios.