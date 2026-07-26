Bračni par Alma i Denis Okanović iz Zenice, koji su stradali tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji, samo dva dana pre tragedije objavili su fotografije sa aklimatizacije na 4.500 metara nadmorske visine. Nasmejani i puni optimizma pripremali su se za završni uspon ka najvišem vrhu Evrope, ne sluteći da će to biti njihovo poslednje zajedničko putovanje.

Alma i Denis su 24. jula na svojoj Fejsbuk grupi "Trio Fantastiko" podelili fotografije sa aklimatizacije, na kojima se vide nasmejani i dobro raspoloženi dok se pripremaju za završni uspon na Elbrus.

Iza sebe su ostavili brojne uspomene sa planinarskih ekspedicija koje su godinama delili sa prijateljima i ljubiteljima planina putem svoje Fejsbuk grupe.

Na gotovo svim avanturama pratila ih je njihova mačka Macika, koja je postala prepoznatljiv simbol njihovih putovanja. Upravo po njoj nastao je i naziv grupe "Trio Fantastiko", koja je tokom godina prerasla u svojevrsni dnevnik njihovih osvojenih vrhova, putovanja i zajedničkih trenutaka.

Fotografije na kojima su pozirali sa Macikom bile su posebno omiljene među pratiocima, koji su sa velikim interesovanjem pratili svaku novu avanturu ovog bračnog para.

Nažalost, pohod na najviši vrh Evrope završio se tragedijom. Usled naglog pogoršanja vremenskih uslova, pored Alme i Denisa Okanovića, život je izgubilo još troje članova ekspedicije iz Bosne i Hercegovine – dr Meliha Čaušević, Almir Krivdić i Nermin Talam.

Dvojica planinara iz iste ekspedicije, Haris Adilović i Kemal Vidimlić, uspeli su da prežive i nalaze se pod lekarskim nadzorom.

Alo/ Avaz