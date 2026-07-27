Policija u Dubrovniku uhapsila je 61-godišnjeg državljanina Poljske zbog sumnje da je na plaži Prapratno kod Stona fotografisao nagu decu koja su se igrala u moru i na plaži.

Kako je saopšteno iz dubrovačke policije, muškarac se sumnjiči za krivično delo iskorišćavanja dece za pornografiju. Posebnu težinu slučaju daje činjenica da je, prema navodima policije, zbog istovrsnog krivičnog dela počinjenog 2007. godine na Rabu već odslužio zatvorsku kaznu.

Sumnjivo ponašanje muškarca primetili su građani koji su odmah reagovali. Oni su ga zadržali do dolaska policije, koja ga je potom uhapsila.

Tokom istrage obavljena je pretraga njegovog šatora u kampu u kojem je boravio, kao i vozila koje je koristio. Tom prilikom pronađeni su mobilni telefon i tri USB uređaja za prenos podataka, koji su privremeno oduzeti i biće predmet daljeg veštačenja.

Osumnjičeni je nakon kriminalističke obrade sproveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, a sudija istrage odredio mu je istražni zatvor.

Iz policije su posebno apelovali na roditelje da obrate pažnju na ponašanje osoba u blizini dece i da svaku sumnjivu situaciju odmah prijave.

Ako uočite osobu koja snima decu na plaži ili se ponaša sumnjivo, odmah obavestite policiju - poručili su iz policije.

Građani koji su prijavili slučaj, kako navode nadležni, odigrali su ključnu ulogu u brzoj reakciji i sprečavanju mogućeg daljeg ugrožavanja dece.

Jutarnji.hr