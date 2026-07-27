Tragedija koja je na planini Elbrus u Rusiji odnela živote petorice bh. planinara i dalje potresa Bosnu i Hercegovinu. O stravičnom događaju za "Avaz" je govorio Edin Durmo, osnivač i vlasnik kluba ekstremnih sportova "Scorpio", koji je poznavao stradale planinare i sa nekima od njih radio treninge.

Durmo kaže da je vest o tragediji među planinarima primljena sa nevericom i da mnogi još nisu uspeli da prihvate razmere nesreće.

Svi smo u neverici dočekali prvu vest. To je bio ogroman šok. Iskreno, i nakon dva dana od tragedije i dalje postoji osećaj da ne možemo da shvatimo šta se dogodilo. Mislim da još nismo svesni veličine ove tragedije. Činjenica je da je ovo najveća tragedija u istoriji planinarstva u Bosni i Hercegovini - rekao je Durmo.

Poznavao stradale planinare

Iskusni alpinista istakao je da je poznavao članove ekspedicije i da su neki od njih pripreme i treninge radili upravo kod njega.

Prema njegovim rečima, dodatnu težinu tragediji daje činjenica da se sve dogodilo na Elbrusu, planini koja među planinarima ima poseban značaj.

Durmo je podsetio da se i sam penjao na ovaj vrh pre skoro četiri decenije, još u vreme Jugoslavije, kao član tadašnje ekspedicije.

Elbrus ima svoju simboliku. To nije samo još jedan vrh, već planina koja privlači mnoge iskusne planinare iz celog sveta - kazao je on.

"Planina ne bira koga će da kazni"

Govoreći o uzrocima tragedije, Durmo je naglasio da nijedna oprema niti iskustvo ne mogu potpuno ukloniti rizik koji postoji na velikim visinama.

Posebno je upozorio da skupa oprema često može da stvori lažni osećaj sigurnosti.

Skupa oprema je velika zamka ako čovek pomisli da mu ona garantuje bezbednost. Na planini postoje situacije koje ne možete kontrolisati. Vreme se menja u nekoliko minuta, a priroda tada pokaže svoju snagu - rekao je Durmo.

On je izrazio razočaranje pojedinim komentarima na društvenim mrežama nakon tragedije, navodeći da je nedostatak empatije prema stradalim ljudima posebno bolan.

Pitam se gde je nestala empatija. Ljudi koji komentarišu ne znaju kroz šta prolaze porodice i prijatelji. To su bili ljudi koji su voleli planinu i znali rizike koje ona nosi - rekao je.

Želja za vrhom nekada potisne oprez

Durmo smatra da su možda snažna želja i unutrašnji poriv da se osvoji vrh uticali na odluku da se nastavi dalje uprkos pogoršanju uslova.

Nekada čoveka ponese želja da završi ono zbog čega je došao. Ali rizik se nikada ne može potpuno isključiti. Planina traži poštovanje i poniznost - zaključio je Durmo.

Tragedija na Elbrusu ostavila je dubok trag među planinarima u BiH, ali i širom regiona, a petorica Zeničana zauvek će ostati upamćena po ljubavi prema planinama koja ih je pratila kroz život.

Alo/ Avaz