Sudija za istragu Osnovnog suda u Ulcinju odredio je pritvor do 30 dana državljanki Severne Makedonije Saški S. (43), zbog sumnje da je počinila krivično delo ubijanje i mučenje životinja i razaranje njihovog staništa.

Prema navodima istrage, Saška je 24. jula u blizini Bulevara Teuta u Ulcinju automobilom marke „Mercedes“ pregazila i usmrtila vlasničkog psa rase šarplaninac.

Kako je saopšteno iz Osnovnog državnog tužilaštva u Ulcinju, osumnjičena je nakon incidenta pokušala da napusti Crnu Goru, ali je policija u brzoj akciji uspela da je pronađe i zaustavi na graničnom prelazu Sukobin–Murićani.

Policija je prethodno dobila prijavu vlasnika psa, koji je rekao da je nepoznata osoba vozilom bele boje, sa skopskim registarskim oznakama, namerno pregazila njegovog ljubimca.

Pripadnici ulcinjske policije odmah su izašli na teren, obavili uviđaj i identifikovali vozača. Nakon raspisane potrage, Saška je pronađena na granici dok je pokušavala da napusti teritoriju Crne Gore.

Tokom istrage utvrđivaće se sve okolnosti ovog slučaja, uključujući i motive koji su prethodili stravičnom događaju.

Prema nezvaničnim informacijama, incident je usledio nakon što je šarplaninac prethodno napao njenog psa u naselju Ulcinjsko Polje.

Navodno je Saška nakon toga automobilom usmrtila psa, a potom zaustavila vozilo i tražila pomoć za svog ljubimca.

U pomoć joj je pritekla radnica obližnjeg hotela V. B., koja nije znala šta se prethodno dogodilo. Ona je povređenog psa uzela u naručje i zajedno sa Saškomi krenula ka veterinarskoj ambulanti, ali životinja, zbog težine povreda, nije preživela put.

-Opet bih isto uradila, samo da sam znala. Pokušala bih da pomognem i drugom nesrećnom psu. Nažalost, izgleda da ni njemu nije bilo spasa. Zbog nečije nepažnje i neshvatljivog odnosa prema životinjama stradala su dva nedužna psa - ispričala je potresena V. B.

Sud je pritvor odredio zbog opasnosti od bekstva i mogućeg ometanja daljeg toka postupka.

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