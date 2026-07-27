Pred Posebnim odeljenjem za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saslušana su dvojica osumnjičenih za krivično delo ugrožavanje sigurnosti.

S. S. iz Kragujevca saslušan je zbog sumnje da je na društvenoj mreži „Facebook“ objavio poruku u kojoj je uputio pretnje smrću predsedniku Republike.

Tokom saslušanja osumnjičeni se branio ćutanjem, odnosno iskoristio je zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

Tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da S. S. bude određen pritvor.

Istovremeno, saslušan je i M. F. iz Šapca, zbog sumnje da je na društvenoj mreži „Facebook“ objavio snimak preteće sadržine koji se odnosi na lice blisko uredniku i novinaru D. J. V.

Za razliku od prvog osumnjičenog, M. F. je tokom saslušanja izneo svoju odbranu.

I za njega je tužilaštvo predložilo određivanje pritvora, a odluku će doneti sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu.