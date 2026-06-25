Brzom i koordinisanom akcijom pripadnika Policijske stanice Obrenovac, pod rukovodstvom načelnika Miroslava Ljubičića, priveden je kraju kriminalni niz koji je proteklih dana uznemirio meštane.

Slobode je lišen Ivan Jovanović (44), koji se sumnjiči da je u kratkom roku počinio čak sedam krivičnih dela na lokalnim ulicama i u trgovinskim objektima.

Ova akcija nosi i poseban pečat izvrsnosti u službi. Naime, ključnu ulogu u rešavanju ovog slučaja odigrao je aktuelni "Policajac meseca" PS Obrenovac. Vođen ličnim primerom, profesionalnom motivacijom i direktnom podrškom načelnika Ljubičića, ovaj policajac A. G. je pokazao kako se predanim radom na terenu štiti bezbednost i imovina građana.

Targetirao žene

Jovanović je, prema informacijama iz istrage, birao žrtve na ulici i napadao ih s leđa kako bi izbegao prepoznavanje. Sredinom juna je u naselju Stočnjak na biciklu prišao sugrađanki M. K. i silovito joj strgao zlatni lančić, nakon čega je pobegao.

Istu metodu primenio je i nekoliko dana kasnije u Ulici Aleksandra Ace Simovića, gde je oštetio M. R.

Pored uličnih razbojništava, osumnjičeni je pokazao veliku drskost i u prodavnicama. Ulazio je u objekte poput trafike "Štampa sistem", kao i prodavnice "S market" i "Code 011", gde je od radnica tražio cele boksove skupih cigareta, a potom ih grabio i bežao bez plaćanja.

Takođe, iz kruga lokalnog Doma zdravlja protivpravno je prisvojio i tuđi bicikl.

Detektivski rad

Ključni preokret u istrazi doneo je detaljan pregled video-nadzora i mukotrpan rad na terenu. Nagrađivani "Policajac meseca" je, pod budnim okom i uz jasne instrukcije načelnika Ljubičića, pregledao sate i sate snimaka sa bezbednosnih kamera sa svih lokacija gde su izvršena dela.

Podstaknut poverenjem koje mu je rukovodstvo ukazalo, ovaj operativac je preciznom analizom utvrdio identitet napadača, nakon čega je Jovanović ubrzo lociran i uhapšen.

Suočen sa neoborivim dokazima koje su prikupili obrenovački inspektori, osumnjičeni je morao da sarađuje. Policija je pronašla ukradeni bicikl koji će odmah biti vraćen vlasniku, a locirane su i zalagaonice u kojima je završio ukradeni zlatni nakit, gde su zaplenjeni otkupni listovi kao materijalni dokaz.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Obrenovcu, Jovanoviću je određeno zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je počinio dva krivična dela teške krađe i pet krivičnih dela krađe, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužiocu.

BONUS VIDEO