Taksista M. Ć. (48) brutalno je pretučen u nedelju u ranim jutarnjim časovima u Ulici Peke Dapčevića u Beogradu, nakon što je na njega fizički nasrnuo putnik. Vozač je zadobio teške povrede glave i zadržan je na lečenju.

Prema nezvaničnim informacijama, incident se dogodio neposredno nakon završene vožnje. Poljski državljanin B. B. (23), koji je bio putnik u vozilu, iz za sada nepoznatog razloga ušao je u sukob sa taksistom, a zatim ga fizički napao.

Tokom napada, mladić je taksisti zadao više udaraca po glavi i telu, nakon čega je M. Ć. ostao teško povređen na ulici.

Povređenom taksisti ubrzo je ukazana pomoć, a on je hitno prevezen u Urgentni centar. Lekari su utvrdili teške telesne povrede glave, uključujući nagnječenje mozga, zbog čega je zadržan na daljem bolničkom lečenju.

Ni osumnjičeni napadač nije prošao bez povreda. Tokom incidenta zadobio je prelom palca, zbog čega mu je takođe ukazana medicinska pomoć.

Nakon pregleda, B. B. je uhapšen i određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Protiv njega će biti podneta krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično delo nanošenja teških telesnih povreda.

Policija nastavlja istragu kako bi utvrdila sve okolnosti sukoba, kao i šta je prethodilo brutalnom napadu na taksistu.

Telegraf.rs