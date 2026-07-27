Ministar Mali predstavio je u Skupštini koruptivnu hobotnicu Miroslava Aleksića, a zatim je postavio nekoliko zanimljivih pitanja:

- Gospodine Aleksiću, da li ste preduzeću Bos Petrol ili Bos Construction dali da bez odgovarajućih dozvola tokom 2013. godine prokopava javne površine u Trsteniku, provlači gasovod ispod železničke pruge i magistralnog puta Kruševac-Kraljevo, kako bi na gasovod povezao pomenutu energetsku gasnu centralu u naselju Pejovac? Da li jeste i da li niste? Da li ste tu opremu uplatili pre nego što je završena javna nabavka? Da li ste takođe dali nalog da se završi izrada, odnosno izgradnja, gasifikacije bez potrebnih građevinskih dozvola? Da li jeste i da li nije? I da li je na kraju Bos Petrol, kasnije Bos Construction, vaš drug, dakle, na osnovu svih vaših ovlašćenja i svega što ste njemu uradili, i postao monopolista kada je protogas u Trsteniku u pitanju? I da li je na osnovu toga naplatio 2.860.000 evra?

Eto, samo to. Ja sam takav kakav sam, nego samo da ne bude da ste vi običan čovek koji živi od prodaje jabuka u poljoprivredi i tako dalje, rekao je Mali.

