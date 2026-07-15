Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bečeju, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Zrenjaninu, podneće krivične prijave protiv J. S. (23), A. G. (19) i N. L. (22) iz ovog mesta zbog sumnje da su učestvovali u nelegalnoj trgovini narkoticima.

Oni se sumnjiče za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Prema sumnjama policije, J. S. je prodao manju količinu praha za koji se sumnja da je amfetamin A. G, a tokom pretresa njegove kuće pronađena je manja količina iste materije, kao i digitalna vaga.

A. G. se, kako se sumnja, potom bavio daljom prodajom narkotika, pa je tako pronađenu drogu prodao N. L. Kod njega su policijski službenici pronašli četiri paketića praha za koji se sumnja da je amfetamin, a koji su, prema sumnjama, bili namenjeni daljoj distribuciji.

Po nalogu nadležnog tužilaštva, protiv osumnjičenih će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.