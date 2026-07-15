Devojka (20) povređena je nakon što ju je komšinica polila kiselinom u jednom vršačkom naselju. Incident se dogodio preksinoć, a žena koja je napala devojku je privedena.

Kako se saznaje, svađa je eskalirala u ozbiljan fizički obračun, a komšinica je polila devojku iz Vršca kiselinom po telu.

Devojka je odmah dovezena u Hitnu pomoć, ali su je uputili lekaru opšte prakse, saznaje Informer.

Kako navodi Informer, dve komšinice su se posvađale nakon čega je jedna od njih otišla kući po kiselinu za toalet i polila drugu.

- Kada je polivena žena pokušala da se odbrani, ova je nasrnula na nju motkom - kaže rekao je izvor Blica.

Nesrećna žena zadobila je lake telesne povrede, a na lice mesta odmah su izašli pripadnici policije.

Kako se saznaje, osumnjičena žena je odmah privedena, a kako je utvrđeno ona je dugogodišnji duševni bolesnik zbog čega je prevezena u psihijatrijsku bolnicu.

Protiv nje će biti podneta krivična prijava za nanošenje lakih telesnih povreda, a tužilaštvo u Vršcu će odlučivati da li će protiv nje pokretati postupak ili će izreći mere obaveznog lečenja.