Na predlog Osnovnog javnog tužilaštva u Smederevu, sud je odredio pritvor do 30 dana U. R. (24), osumnjičenom da je 13. jula iz gasnog pištolja sa metalnim kuglicama ranio jedno dete u blizini osnovne škole u Smederevu.

Kako se saznaje, osumnjičeni je prethodno saslušan u tužilaštvu, koje je predložilo da se obavi psihijatrijsko veštačenje njegove uračunljivosti u trenutku izvršenja krivičnog dela.

Sud je prihvatio taj predlog i naložio da se utvrdi da li je osumnjičeni bio uračunljiv.

U. R. se tereti za krivično delo izazivanje opšte opasnosti, saopštila je ranije Policijska uprava u Smederevu.

Prema sumnjama iz istrage, nakon verbalnog i fizičkog sukoba sa grupom maloletnika u dvorištu jedne osnovne škole, otišao je do svoje kuće, uzeo gasni pištolj sa metalnim kuglicama i vratio se u blizinu škole.

Sumnja se da je potom ispalio više kuglica prema grupi maloletnika, pri čemu je jedno dete pogodio u šaku.

Nakon incidenta, kako se navodi, vratio se kući, ostavio pištolj i ponovo krenuo ka školskom dvorištu. Kada je ugledao policijsku patrolu, pokušao je da pobegne najpre skuterom, a zatim i pešice, ali su ga policijski službenici ubrzo sustigli i uhapsili.

Pretresom njegove porodične kuće pronađen je i oduzet gasni pištolj sa pripadajućim okvirom u kojem se nalazilo 11 metalnih kuglica.

Dalji tok postupka zavisiće od rezultata psihijatrijskog veštačenja i odluka nadležnog tužilaštva.