Dvojica muškaraca izgubila su život u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u naselju Šangaj u Batajnici, dok je u drugom udesu iste večeri u centru Beograda tramvaj teško povredio 53-godišnjeg muškaraca.

Prema informacijama koje je potvrdila služba Hitne pomoći, nesreća u Batajnici dogodila se sinoć u 22.11 časova. Iz za sada neutvrđenih razloga, dve muške osobe pale su sa vozila tipa kvad. Uprkos brzoj intervenciji hitnih službi, lekari su po dolasku mogli samo da konstatuju njihovu smrt.

Nadležni organi obavili su uviđaj, a okolnosti koje su dovele do ove tragedije biće utvrđene istragom.

Samo pola sata kasnije, oko 22.42 časa, dogodila se još jedna ozbiljna saobraćajna nezgoda u Resavskoj ulici, kod broja 8 u Beogradu. Tramvaj je udario muškarca starog 53 godine, koji je tom prilikom zadobio teške telesne povrede. Nakon ukazane prve pomoći na licu mesta, prevezen je u Urgentni centar na dalje lečenje.

Iz Hitne pomoći navode da su njihove ekipe tokom protekle noći imale ukupno 113 intervencija, od kojih je 28 obavljeno na javnim mestima. Noć je obeležio veliki broj hitnih poziva, među kojima su bile i ove dve teške saobraćajne nesreće.